В программе:

основные секреты программирования компьютерных игр

технологии, которые нужно освоить, чтобы разработать свою игру

создание собственной компьютерной игры

Ждём вас и вашего ребенка 17 июня в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.



Количество мест ограничено!

Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребенка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.