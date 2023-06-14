Бесплатный мастер-класс для детей по созданию игр - 17 июня в корпусе 1651 17 июня 12:00

17 июня в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «Разработка игр в Kodu».

В программе:

  • основные секреты программирования компьютерных игр
  • технологии, которые нужно освоить, чтобы разработать свою игру
  • создание собственной компьютерной игры

Ждём вас и вашего ребенка 17 июня в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

Количество мест ограничено!
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребенка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.

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