17 июня в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «Разработка игр в Kodu».
В программе:
- основные секреты программирования компьютерных игр
- технологии, которые нужно освоить, чтобы разработать свою игру
- создание собственной компьютерной игры
Ждём вас и вашего ребенка 17 июня в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
Количество мест ограничено!
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребенка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.
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