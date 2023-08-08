Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» 08.08.2023 Реклама

12 августа в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет): «Создание игры Roblox».

В программе:

  • С помощью каких инструментов можно создать любимую игру самостоятельно
  • Секреты и фишки создания компьютерных игр
  • Каждый ребенок создаст собственную игру

Вас и вашего ребенка ждут в субботу 12 августа в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
Телефон 8-495-135-05-80.

Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.

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Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
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