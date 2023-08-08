12 августа в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет): «Создание игры Roblox».



В программе:

С помощью каких инструментов можно создать любимую игру самостоятельно

Секреты и фишки создания компьютерных игр

Каждый ребенок создаст собственную игру

Вас и вашего ребенка ждут в субботу 12 августа в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

Телефон 8-495-135-05-80.



Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.