12 августа в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет): «Создание игры Roblox».
В программе:
- С помощью каких инструментов можно создать любимую игру самостоятельно
- Секреты и фишки создания компьютерных игр
- Каждый ребенок создаст собственную игру
Вас и вашего ребенка ждут в субботу 12 августа в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
Телефон 8-495-135-05-80.
Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.
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