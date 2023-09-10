Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «3D-моделирование персонажа Brawl Stars» 10.09.2023 Реклама АНО ДПО «Академия Топ», ИНН 7730257499, erid:LatgBvSvq

16 сентября в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «3D-моделирование персонажа Brawl Stars».

В программе

  • 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей
  • Как создать свой 3D-персонаж с нуля. Пошаговая инструкция
  • 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием
  • 10 уникальных примеров 3D-персонажей
  • 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала
  • Практическое занятие по 3D-моделированию

Вас и вашего ребенка ждут в субботу 16 сентября в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305. Телефон: 8-495-135-05-80

Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.

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