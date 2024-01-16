20 января в 12:30 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет): «3D-моделирование персонажа Minecraft».
Праздничная атмосфера, новые знакомства и крутой урок по созданию любимых героев. Ребята увидят как на самом деле создаются персонажи популярных мультфильмов, узнают секреты создания 3D-игр и персонажей, почувствуют себя крутыми разработчиками профессиональной анимации и создадут собственного 3D-персонажа.
Вас и вашего ребенка ждут 20 января в 12:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, оф. 305.
телефон 8-495-135-05-80
Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы мы смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка. Регистрация в два клика по ссылке
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