Праздничная атмосфера, новые знакомства и крутой урок по созданию любимых героев. Ребята увидят как на самом деле создаются персонажи популярных мультфильмов, узнают секреты создания 3D-игр и персонажей, почувствуют себя крутыми разработчиками профессиональной анимации и создадут собственного 3D-персонажа.



Вас и вашего ребенка ждут 20 января в 12:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, оф. 305.

телефон 8-495-135-05-80



Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы мы смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка. Регистрация в два клика по ссылке