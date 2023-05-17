Летний ИТ лагерь

Специально для школьников на период летних каникул преподаватели «Компьютерной Академии ТОП» подготовили новые программы, которые подарят ребятам возможность провести время весело, интересно и с пользой.

Успей забронировать место в летний IT-лагерь в Зеленограде с «Компьютерной Академией ТОП».

Хотите, чтобы это лето было для вашего ребёнка увлекательным и полезным?

Чтобы он не играл в компьютерные игры целыми днями напролёт, а научился их создавать сам?

Чтобы узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и даже создавать собственные фильмы?

Тогда летние каникулы от «Компьютерной Академии ТОП» — это именно то, что нужно!

Преподаватели Компьютерной Академии ТОП" разработали интереснейший курс для ваших детей.

Присоединяйся к миру IT-технологий!

Компьютерная Академия ТОП

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.

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