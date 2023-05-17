Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Brawl Stars» — 20 мая в «Компьютерной Академии ТОП» 20 мая 12:00 Возраст от 7 до 14

Внимание, Зеленоград! 20 мая в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «3D-моделирование персонажа Brawl Stars». Количество мест ограничено.

В программе

  • 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей.
  • Как создать свой 3D-персонаж с нуля. Пошаговая инструкция.
  • 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием.
  • 10 уникальных примеров 3D-персонажей.
  • 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала.
  • Практическое занятие по 3D-моделированию.

Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.

Регистрация в два клика: по ссылке Мастер-класс для детей (7-14 лет) «3D-моделирование персонажа Brawl Stars».

Дата: 20 мая в 12:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет

Телефон для справок: 8-495-135-05-80.

Летний ИТ лагерь

Специально для школьников на период летних каникул преподаватели «Компьютерной Академии ТОП» подготовили новые программы, которые подарят ребятам возможность провести время весело, интересно и с пользой.

Успей забронировать место в летний IT-лагерь в Зеленограде с «Компьютерной Академией ТОП».

  • Хотите, чтобы это лето было для вашего ребёнка увлекательным и полезным?
  • Чтобы он не играл в компьютерные игры целыми днями напролёт, а научился их создавать сам?
  • Чтобы узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и даже создавать собственные фильмы?
  • Тогда летние каникулы от «Компьютерной Академии ТОП» — это именно то, что нужно!

Преподаватели Компьютерной Академии ТОП" разработали интереснейший курс для ваших детей.

Присоединяйся к миру IT-технологий!

Компьютерная Академия ТОП

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по номерам:

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, компьютерная академия топ
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