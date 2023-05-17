Внимание, Зеленоград! 20 мая в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «3D-моделирование персонажа Brawl Stars». Количество мест ограничено.
- 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей.
- Как создать свой 3D-персонаж с нуля. Пошаговая инструкция.
- 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием.
- 10 уникальных примеров 3D-персонажей.
- 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала.
- Практическое занятие по 3D-моделированию.
Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Регистрация в два клика: по ссылке Мастер-класс для детей (7-14 лет) «3D-моделирование персонажа Brawl Stars».
Дата: 20 мая в 12:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.
Специально для школьников на период летних каникул преподаватели «Компьютерной Академии ТОП» подготовили новые программы, которые подарят ребятам возможность провести время весело, интересно и с пользой.
Успей забронировать место в летний IT-лагерь в Зеленограде с «Компьютерной Академией ТОП».
- Хотите, чтобы это лето было для вашего ребёнка увлекательным и полезным?
- Чтобы он не играл в компьютерные игры целыми днями напролёт, а научился их создавать сам?
- Чтобы узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и даже создавать собственные фильмы?
- Тогда летние каникулы от «Компьютерной Академии ТОП» — это именно то, что нужно!
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Присоединяйся к миру IT-технологий!
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по номерам:
- телефон 8-495-135-05-80
- WhatsApp +7-968-656-57-44.