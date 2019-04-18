Бесплатный детский праздник, посвященный Дню Победы 18.04.2019 Покровский храм Реклама

12 мая 2019 года в 12 часов на прилегающей территории строящегося Покровского Храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 г. г состоится праздник, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаются все желающие.

В программе:

  • Праздничный концерт с участием хореографического коллектива «Виктория».
  • Обед полевой кухни.
  • Шоу-программа высшего пилотажа моделей самолетов с участием призеров чемпионата России.
  • Лазерный тир, работа с миноискателями, квест «Форт Боярд».
  • Батут, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, катание на лошадях.
  • Развлекательная программа для детей и взрослых с аниматорами.

Конкурсы:

  • Лучший исторический костюм.
  • Лучший военный костюм.
  • Лучшая поделка к Пасхе.

Первые три места в каждом конкурсе призовые. Участие в конкурсах бесплатное.

Адрес: д. Рузино (Гора), дом 86, Покровский храм.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(916)208-97-76

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