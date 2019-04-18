12 мая 2019 года в 12 часов на прилегающей территории строящегося Покровского Храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 г. г состоится праздник, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаются все желающие.
В программе:
- Праздничный концерт с участием хореографического коллектива «Виктория».
- Обед полевой кухни.
- Шоу-программа высшего пилотажа моделей самолетов с участием призеров чемпионата России.
- Лазерный тир, работа с миноискателями, квест «Форт Боярд».
- Батут, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, катание на лошадях.
- Развлекательная программа для детей и взрослых с аниматорами.
Конкурсы:
- Лучший исторический костюм.
- Лучший военный костюм.
- Лучшая поделка к Пасхе.
Первые три места в каждом конкурсе призовые. Участие в конкурсах бесплатное.
Адрес: д. Рузино (Гора), дом 86, Покровский храм.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(916)208-97-76
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