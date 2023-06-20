Как попасть в IT и начать зарабатывать уже во время обучения? 24 июня вы узнаете обо всем бесплатно!
24 июня пройдёт бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет: «3D Моделирование персонажа Roblox».
Праздничная атмосфера, новые знакомства и крутой урок по созданию любимых героев. Ребята увидят, как на самом деле создаются персонажи популярных игр, узнают секреты создания 3D игр и персонажей, почувствуют себя крутыми разработчиками.
Это мероприятие позволяет раскрыть творческие способности ребёнка, попробовать себя в роли настоящего Game-дизайнера. Родители также узнают много нового. Вход бесплатный!
Вас и вашего ребенка ждут в субботу 24 июня в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305. Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребенка приготовили компьютер. Регистрация в два клика на сайте.
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