Праздничная атмосфера, новые знакомства и крутой урок по созданию любимых героев. Ребята увидят, как на самом деле создаются персонажи популярных игр, узнают секреты создания 3D игр и персонажей, почувствуют себя крутыми разработчиками.

Это мероприятие позволяет раскрыть творческие способности ребёнка, попробовать себя в роли настоящего Game-дизайнера. Родители также узнают много нового. Вход бесплатный!

Вас и вашего ребенка ждут в субботу 24 июня в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305. Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребенка приготовили компьютер. Регистрация в два клика на сайте.