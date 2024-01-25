Бесплатные уроки в академии развития интеллекта «Boom kids» — в субботу 3 февраля 25.01.2024 Реклама ИП Кирилюк М.А, ИНН 773502166915, erid:LatgC1DiG

Академия развития интеллекта «Boom kids» в корпусе 841 открывает двери для будущих знатоков и приглашает в субботу, 3 февраля, на бесплатные уроки. Места ограничены. Спешите записаться.

Раннее развитие (2-5 лет)
11.00 — 11.45

Подготовка к школе (интенсив, 5-7 лет)
12.00 — 13.00

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач, с 5 лет)
13.00 — 14.00

Мнемотехника (с 7 лет)
14.00 — 15.00

Каллиграфия (с 7 лет)
15.00 — 16.00

Ментальная арифметика (с 4 лет)
16.00 — 17.00

Скорочтение (с 7 лет)
17.00— 18.00

Обязательная предварительная запись: 8-985-665-56-79

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Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 841, пом. 9/1

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