Раннее развитие (2-5 лет)

11.00 — 11.45



Подготовка к школе (интенсив, 5-7 лет)

12.00 — 13.00



ТРИЗ (теория решения изобретательских задач, с 5 лет)

13.00 — 14.00



Мнемотехника (с 7 лет)

14.00 — 15.00



Каллиграфия (с 7 лет)

15.00 — 16.00



Ментальная арифметика (с 4 лет)

16.00 — 17.00



Скорочтение (с 7 лет)

17.00— 18.00

Обязательная предварительная запись: 8-985-665-56-79



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