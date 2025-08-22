Бесплатные открытые занятия в ЦКО МИЭТ — по созданию игр в Roblox Studio 22.08.2025 Реклама ФГАОУВО «НИУ «МИЭТ» ИНН:7735041133 erid:2VtzqucUsq4

ЦКО МИЭТ приглашает школьников от 7 до 13 лет на бесплатные открытые занятия по созданию игр в Roblox Studio. Это возможность ребенку «примерить» на себя профессию разработчика.

Занятие проходит в формате практики: ребёнок сразу включается в процесс — пишет код, создает персонажей, моделирует объекты, собирает свою первую игру.

На открытом уроке можно понять, что действительно нравится и чем именно хочется продолжить заниматься.

Формат занятий позволяет ребенку почувствовать себя частью настоящего проекта, где каждый шаг имеет значение, а результат виден сразу. Даже те дети, кто раньше боялся компьютеров, быстро включаются в работу и уходят с желанием вернуться и продолжать. А те, кто уже пробовал, получают больше уверенности и понимания, куда двигаться дальше.

Направления:

  • программирование — Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java
  • 3D-моделирование — Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max
  • курс юного инженера — САПР КОМПАС-3D
  • создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro
  • нейросети.

По окончанию учебного года ученики делают дипломные проекты, и могут представить их на конференции «Творчество юных». Это отличный шанс получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, которые можно использовать при поступлении в МИЭТ.

  • Обучение проходит в малых группах.
  • Преподаватели — действующие специалисты в своих направлениях.
  • Доступны специальные условия оплаты: рассрочка, налоговый вычет, скидки для многодетных семей и оплата маткапиталом.

Сайт: mietcenter.ru

Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09

Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 11
