ЦКО МИЭТ приглашает школьников от 7 до 13 лет на бесплатные открытые занятия по созданию игр в Roblox Studio. Это возможность ребенку «примерить» на себя профессию разработчика.

Занятие проходит в формате практики: ребёнок сразу включается в процесс — пишет код, создает персонажей, моделирует объекты, собирает свою первую игру.

На открытом уроке можно понять, что действительно нравится и чем именно хочется продолжить заниматься.

Формат занятий позволяет ребенку почувствовать себя частью настоящего проекта, где каждый шаг имеет значение, а результат виден сразу. Даже те дети, кто раньше боялся компьютеров, быстро включаются в работу и уходят с желанием вернуться и продолжать. А те, кто уже пробовал, получают больше уверенности и понимания, куда двигаться дальше.