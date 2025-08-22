ЦКО МИЭТ приглашает школьников от 7 до 13 лет на бесплатные открытые занятия по созданию игр в Roblox Studio. Это возможность ребенку «примерить» на себя профессию разработчика.
Занятие проходит в формате практики: ребёнок сразу включается в процесс — пишет код, создает персонажей, моделирует объекты, собирает свою первую игру.
На открытом уроке можно понять, что действительно нравится и чем именно хочется продолжить заниматься.
Формат занятий позволяет ребенку почувствовать себя частью настоящего проекта, где каждый шаг имеет значение, а результат виден сразу. Даже те дети, кто раньше боялся компьютеров, быстро включаются в работу и уходят с желанием вернуться и продолжать. А те, кто уже пробовал, получают больше уверенности и понимания, куда двигаться дальше.
Направления:
- программирование — Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java
- 3D-моделирование — Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max
- курс юного инженера — САПР КОМПАС-3D
- создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro
- нейросети.
По окончанию учебного года ученики делают дипломные проекты, и могут представить их на конференции «Творчество юных». Это отличный шанс получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, которые можно использовать при поступлении в МИЭТ.
- Обучение проходит в малых группах.
- Преподаватели — действующие специалисты в своих направлениях.
- Доступны специальные условия оплаты: рассрочка, налоговый вычет, скидки для многодетных семей и оплата маткапиталом.
Сайт: mietcenter.ru
Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09
Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 11