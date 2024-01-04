Сделайте себе подарок в этом году: внесите в свою жизнь разнообразие и отведите в ней место для себя и для удовольствия!

Студия находится в здании Третьего торгового центра по адресу к317АС1

По всем вопросам можно обращаться по номеру 8-926-552-40-26

Телеграм: t.me/gotango_zel

Вконтакт: vk.com/gotango_zelenograd

Сайт: gotangozel.ru