Новый год — пора новых начинаний! 8 и 18 января в 19:30 в студии «GoTango!» пройдут бесплатные открытые уроки по аргентинскому танго.
На уроках обещают рассказать, что это за танец, и почему он идеально подходит для мужчин. Постараются ответить на все вопросы, которые только смогут у вас возникнуть. И что немаловажно, научат вас азам этого удивительного танца!
После открытых уроков по понедельникам и четвергам стартует группа для начинающих. На открытых уроках помимо приятного времяпрепровождения можно еще и сэкономить, оплатив абонемент с 10% скидкой.
«GoTango!» — это единственная студия в Зеленограде, где более 10 лет преподается именно аргентинское танго: импровизационный танец, позволяющий мужчине вести и оставаться мужчиной, а женщине следовать и наслаждаться тем, что она женщина.
Ученики студии отмечают, что занятия танго позволяют им отвлечься от повседневной суеты, дают возможность проводить время с интересными и приятными людьми, дарят радость движения и в совокупности просто делают их счастливее!
Сделайте себе подарок в этом году: внесите в свою жизнь разнообразие и отведите в ней место для себя и для удовольствия!
Студия находится в здании Третьего торгового центра по адресу к317АС1
По всем вопросам можно обращаться по номеру 8-926-552-40-26
Телеграм: t.me/gotango_zel
Вконтакт: vk.com/gotango_zelenograd
Сайт: gotangozel.ru