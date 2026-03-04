В Инари-ками бенто-ланчи действуют по будням с 10:00 до 22:00, а по выходным — с 12:00 до 16:00.
Гостям предлагают три ланча на выбор, к которым можно заказать натуральные лимонады и качественные чаи по приятной цене
В меню также представлены:
- воздушные булочки бао;
- нежнейшие гёдза;
- ароматная лапша и сытные тяханы;
- свежие роллы;
- литровые рамены.
Розыгрыш к Международному женскому дню
Команда подготовила особенный сюрприз. Участвуйте в розыгрыше в Telegram-канале: https://t.me/inarikamirest/53 и получите шанс выиграть моти-торт для своей прекрасной половинки — идеальный десерт к празднику.
Участвовать могут и мужчины, и женщины, условия очень простые
Адрес: Зеленоград, ул. Панфилова, 11, 2 этаж.
