Бенто-ланчи и розыгрыш к 8 марта в ресторане «Инари-ками» 04.03.2026 Реклама ИП КИБКАЛО М.В. ИНН:773572503314 erid:2VtzqwY3WbN

В Инари-ками бенто-ланчи действуют по будням с 10:00 до 22:00, а по выходным — с 12:00 до 16:00.

Гостям предлагают три ланча на выбор, к которым можно заказать натуральные лимонады и качественные чаи по приятной цене

В меню также представлены:

  • воздушные булочки бао;
  • нежнейшие гёдза;
  • ароматная лапша и сытные тяханы;
  • свежие роллы;
  • литровые рамены.

Розыгрыш к Международному женскому дню

Команда подготовила особенный сюрприз. Участвуйте в розыгрыше в Telegram-канале: https://t.me/inarikamirest/53 и получите шанс выиграть моти-торт для своей прекрасной половинки — идеальный десерт к празднику.
Участвовать могут и мужчины, и женщины, условия очень простые
Адрес: Зеленоград, ул. Панфилова, 11, 2 этаж.

