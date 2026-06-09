Бережное развитие интеллекта детей от 8 месяцев до 7 лет



Бэби-клуб — это пространство, где ребёнка понимают, поддерживают и помогают раскрывать его потенциал через игру, творчество, движение и живое общение.



Для малышей



Группы для детей от 8 месяцев до 2 лет помогают развивать речь, моторику, внимание, сенсорное восприятие и первые навыки общения.



Летом малышей ждут игры с водой, крупами, природными материалами, музыка, творчество и интерактивные сказки.



Многие родители выбирают Бэби-клуб как мягкую подготовку к детскому саду благодаря бережной адаптации и индивидуальному подходу к каждому ребёнку.



Бэби-Классы



Для детей от 2 до 7 лет работают развивающие группы, где ребёнок развивает мышление, память, речь, творчество, самостоятельность и уверенность в себе.

Мы не подгоняем детей под программу, а учитываем возрастные особенности и темп развития каждого ребёнка



Подготовка к школе



Для детей 6-7 лет действует программа подготовки к школе в игровом формате, которая помогает освоить чтение, математику, логику и уверенно подготовиться к первому классу.



Дополнительные занятия



• Логопед

• Нейропсихолог

• Английский язык

• Шахматы



Зеленоград, корп. 2024, 239, 343



Телефоны:

+7-906-777-89-08

+7-916-161-72-42



Бэби-клуб — пространство, где ребёнок чувствует себя спокойно, раскрывается в своём темпе и учится с интересом.



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