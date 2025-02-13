Традиционные декорации перенесут вас на улочки Баварии.

Откройте для себя яркие и сочные вкусы в новых блюдах от шеф-повара, которые порадуют даже самых взыскательных гурманов.

Наслаждайтесь живой музыкой от талантливых исполнителей ресторана по пятницам и субботам.