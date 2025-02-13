«Ууу…лётный fest» на БОРТу 305 продолжается и следующая остановка — Бавария!
Погрузитесь в атмосферу настоящего баварского праздника и веселья!
Традиционные декорации перенесут вас на улочки Баварии.
Откройте для себя яркие и сочные вкусы в новых блюдах от шеф-повара, которые порадуют даже самых взыскательных гурманов.
Наслаждайтесь живой музыкой от талантливых исполнителей ресторана по пятницам и субботам.
По субботам для всех гостей ресторана тематическая фестивальная шоу программа! Представители Германии познакомят вас с культурой своей страны, исполнят традиционные танцы и порадуют задорным йодлем!
Веселая Бавария на БОРТу 305 ждет вас до 23.02.2025.
Рекомендуем бронировать столы заранее: 8-499-455-51-55
Адрес: Центральный проспект, к305
Узнать подробнее о фестивале https://bort305.ru/festivali/
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