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- У нас дети занимаются с 1 месяца и до 8 лет
- Взрослые в воду не заходят, а наблюдают рядом с бассейном или по видео в игровой комнате
- Только индивидуальные занятия с тренером
- Удобная запись на любой день недели и время по телефону или через электронную запись
- Большая игровая и просмотровая зоны
Наш адрес и контакты
- дер. Брехово, д 80б (Зеленоград)
- +7-926-073-40-21
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