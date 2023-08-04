Barbiecore — распродажа в сети магазинов «Я Сама». С 7 по 20 августа летние ткани со скидкой до 30% 04.08.2023 Реклама

Если вы любите быть на волне трендов или просто обожаете создавать образы самостоятельно, не пропустите распродажу летних тканей #barbiecore в сети магазинов «Я Сама». Только с 7 по 20 августа любая летняя ткань может стать вашей со скидкой 30%, а потрясающие шелка — со скидкой 20%.

Самая яркая кинопремьера этого года не оставила равнодушным никого. Фильм «Барби» еще задолго до выхода в прокат навел много шума как среди модных дизайнеров, так и среди простых молодых людей. И это неудивительно, ведь всем — как девушкам, так и парням, хочется иногда раскрасить свои будни позитивными, яркими красками и стать частью одной общей идеи.

Стоит отметить, что стиль Барби — это не только розовый цвет.

Конечно, розового много не бывает (от светлого до фуксии), но не стоит недооценивать важность и других цветов.

Гардероб Барби пестрит красками: желтый, оранжевый, лимонный, бирюзовый, белый и даже черный. Да-да, даже черный цвет при правильном декорировании и корректной подаче может выглядеть эффектно!

Также в нарядах используются принты: горох, полоска, клетка и даже зебра.

Помимо платьев одним из главных элементов популярного во всем мире гардероба Барби всегда были твидовые костюмы в самых разных прочтениях.

Кстати, в зарубежных соцсетях по тэгу #barbiecore можно найти массу интересных идей не только по созданию образов, но даже по декору интерьера в стиле Барбилэнд.

Внимание: ассортимент товаров в магазине в Крюково и на пл. Юности отличается.

Рекомендуем уточнять наличие нужного товара по телефонам или в соцсетях.


Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

Вконтакте, Телеграм, Инстаграм* (новый).

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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Barbiecore — распродажа в сети магазинов «Я Сама». С 7 по 20 августа летние ткани со скидкой до 30% Реклама
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