Если вы любите быть на волне трендов или просто обожаете создавать образы самостоятельно, не пропустите распродажу летних тканей #barbiecore в сети магазинов «Я Сама». Только с 7 по 20 августа любая летняя ткань может стать вашей со скидкой 30%, а потрясающие шелка — со скидкой 20%.
Самая яркая кинопремьера этого года не оставила равнодушным никого. Фильм «Барби» еще задолго до выхода в прокат навел много шума как среди модных дизайнеров, так и среди простых молодых людей. И это неудивительно, ведь всем — как девушкам, так и парням, хочется иногда раскрасить свои будни позитивными, яркими красками и стать частью одной общей идеи.
Стоит отметить, что стиль Барби — это не только розовый цвет.
Конечно, розового много не бывает (от светлого до фуксии), но не стоит недооценивать важность и других цветов.
Гардероб Барби пестрит красками: желтый, оранжевый, лимонный, бирюзовый, белый и даже черный. Да-да, даже черный цвет при правильном декорировании и корректной подаче может выглядеть эффектно!
Также в нарядах используются принты: горох, полоска, клетка и даже зебра.
Помимо платьев одним из главных элементов популярного во всем мире гардероба Барби всегда были твидовые костюмы в самых разных прочтениях.
Кстати, в зарубежных соцсетях по тэгу #barbiecore можно найти массу интересных идей не только по созданию образов, но даже по декору интерьера в стиле Барбилэнд.
Внимание: ассортимент товаров в магазине в Крюково и на пл. Юности отличается.
Рекомендуем уточнять наличие нужного товара по телефонам или в соцсетях.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
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Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
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