Если вы любите быть на волне трендов или просто обожаете создавать образы самостоятельно, не пропустите распродажу летних тканей #barbiecore в сети магазинов «Я Сама». Только с 7 по 20 августа любая летняя ткань может стать вашей со скидкой 30%, а потрясающие шелка — со скидкой 20%.

Самая яркая кинопремьера этого года не оставила равнодушным никого. Фильм «Барби» еще задолго до выхода в прокат навел много шума как среди модных дизайнеров, так и среди простых молодых людей. И это неудивительно, ведь всем — как девушкам, так и парням, хочется иногда раскрасить свои будни позитивными, яркими красками и стать частью одной общей идеи.