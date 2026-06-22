Банкетный ресторан Carnegie Hall для свадеб, юбилеев и корпоративов 22.06.2026 Реклама ООО Хмельной кабан ИНН:5044146165 erid:2VtzqwpX6NB

Банкетный ресторан Carnegie Hall — поможет Вам воплотить любую идею для незабываемого праздника:
Свадьба: создадим волшебную сказку для самого главного дня. От трогательной церемонии до шумного веселья под звон бокалов.

Юбилей: организуем торжество, достойное вашей личности. Уютная обстановка подчеркнёт значимость даты и тепло общения с близкими.

Корпоратив: проведём мероприятие, которое укрепит командный дух. Современное пространство идеально подходит как для официальной части, так и для неформального банкета или динамичного фуршета.
Забудьте о хлопотах! Мы возьмём на себя организацию любого формата: будь то пышный банкет с рассадкой или изысканный фуршет в стиле лаунж.

Любые мероприятия на любой вкус и бюджет!
https://banketcarnegie.ru/
Телефон: 8-999-003-55-52
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