Жилой комплекс «Бакеево Парк» и коттеджный поселок «Новое Бакеево. Современный квартал» образуют единую комфортную для жизни территорию — лес, тишина, безопасность. Она закрыта для посторонних, круглосуточно охраняется и патрулируется, работает видеонаблюдение, пропускной режим на въезде. Здесь спокойно отпускают детей гулять одних на площадки. И помногу гуляют всей семьей. Летом и осенью можно собирать грибы и ягоды недалеко от дома, зимой ходить на лыжах, да и просто каждый день дышать свежим воздухом и любоваться природой.



При этом загородное уединение здесь идеально сочетается с городским комфортом. Подведены все коммуникации. Трёх- и четырёхэтажные дома в «Бакеево Парке» — кирпичные, теплых и ярких расцветок, как в сказочном городке. Они заселены на 90%, но свободные квартиры ещё есть: от однокомнатных (от 35 квадратных метров) до пятикомнатных (до 123 кв.м). Есть эксклюзивные решения — двухуровневые антресоли, потолки высотой 5,4 метра, мансардные и арочные окна, квартиры с террасами и окном в ванной комнате. Стоимость квартир — от 6.3 млн руб.

Это качественное строительство с красивой и долговечной отделкой. На территории устроены хорошие детские и спортивные площадки, парковки, прогулочная зона, посажены деревья и кусты. Строится отдельный выезд на Пятницкое шоссе, чтобы максимально сократить время в пути до Зеленограда и Москвы.