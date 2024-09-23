Жить с детьми в просторном загородном доме с городскими удобствами, на большом участке рядом с прекрасным лесом и прудом, в безопасном, благоустроенном и надежно охраняемом месте — это мечта многих семей. Эту мечту воплотили рядом с Зеленоградом: в живописном Бакеево построены коттеджные поселки и жилой малоэтажный комплекс. Здесь открылся и долгожданный детский сад. Жильё можно приобрести по льготной ипотеке!
Жилой комплекс «Бакеево Парк» и коттеджный поселок «Новое Бакеево. Современный квартал» образуют единую комфортную для жизни территорию — лес, тишина, безопасность. Она закрыта для посторонних, круглосуточно охраняется и патрулируется, работает видеонаблюдение, пропускной режим на въезде. Здесь спокойно отпускают детей гулять одних на площадки. И помногу гуляют всей семьей. Летом и осенью можно собирать грибы и ягоды недалеко от дома, зимой ходить на лыжах, да и просто каждый день дышать свежим воздухом и любоваться природой.
При этом загородное уединение здесь идеально сочетается с городским комфортом. Подведены все коммуникации. Трёх- и четырёхэтажные дома в «Бакеево Парке» — кирпичные, теплых и ярких расцветок, как в сказочном городке. Они заселены на 90%, но свободные квартиры ещё есть: от однокомнатных (от 35 квадратных метров) до пятикомнатных (до 123 кв.м). Есть эксклюзивные решения — двухуровневые антресоли, потолки высотой 5,4 метра, мансардные и арочные окна, квартиры с террасами и окном в ванной комнате. Стоимость квартир — от 6.3 млн руб.
Это качественное строительство с красивой и долговечной отделкой. На территории устроены хорошие детские и спортивные площадки, парковки, прогулочная зона, посажены деревья и кусты. Строится отдельный выезд на Пятницкое шоссе, чтобы максимально сократить время в пути до Зеленограда и Москвы.
Коттеджи площадью 127, 177, 210, 220 и 250 квадратных метров стоят на участках от 5 до 13 соток, можно возвести дополнительную постройку— веранду, террасу, баню, домик. Планировки продуманы как раз для семей с детьми. Например, в стандартном коттедже на первом этаже расположены кухня, гостиная, кабинет, бойлерная и лестница на второй этаж. Кухня и гостиная — единое пространство, которое можно разграничить, а можно оставить общим. На втором этаже находятся родительская спальня с отдельным санузлом и две детские комнаты со своим туалетом и ванной. В коттеджах большей площади планировка похожая, но добавляются спальни и функциональные помещения — кладовая для кухни, склад для хранения садовой техники.
Дом или квартиру можно приобрести по доступным и даже минимальным рыночным ценам ценам — такова политика застройщика «ЮР-Инвест». Особенно с семейной ипотекой со ставкой всего от 6%. для её получения в семье должен быть ребёнок возрастом до семи лет (включительно). Первоначальный взнос составляет 20%, срок кредита — до 30 лет, а максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей.
На днях в Бакеево произошло давно ожидаемое событие — открылся детский сад с добрым названием «Зонтик». Он работает с 8:00 до 18:00. Это отдельно стоящее двухэтажное просторное здание. Здесь созданы все условия для комфортного, гармоничного и всестороннего развития малышей. Воспитатели работают по современной программе «Истоки» (разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования). Кормят детей здоровой едой из экологически чистых продуктов — их привозят от проверенных поставщиков. При необходимости есть индивидуальное диетическое меню. Дети гуляют на природе, благо рядом вековой лес. Малыши всегда под присмотром — территория огороженная (и в лесу тоже), видеокамеры установлены в группах, коридорах и на улице. В каждой группе устроены Монтессори-уголки.
Кстати, близится и открытие торгового центра, где будут супермаркет, кафе, аптека, фитнес-клуб, пункт выдачи интернет-заказов. А школы и поликлиники есть рядом, в Зеленограде — до него от Бакеево пять километров.
Ещё больше фотографий прекрасного Бакеево — смотрите здесь.
Адрес: Солнечногорский район, поселок Андреевка, деревня Бакеево. Можно доехать на машине — из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, затем 400 метров по Пятницкому шоссе и свернуть на местную дорогу в районе Горетовки. Серьезных пробок на этом пути не наблюдается, поскольку рядом нет многоэтажных домов — только небольшие и частные.
Также можно добраться на бесплатном фирменном автобусе, на нём написано «Новое Бакеево». Он ходит в обе стороны ежедневно с 7:00 до 20:00. Сесть в автобус в Зеленограде можно на остановках «Новокрюковская улица» (у корпуса 1824), «Дежурная аптека» (у корпуса 1462), «Рынок», «Корпус 1602», далее без остановок в Бакеево. Расписание автобуса можно скачать по ссылке.
Телефон: 8-495-126-11-48
Почта: sales@bakeevopark.ru