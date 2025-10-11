В новом магазине собраны и всегда в наличии все самые ходовые комплектующие и жидкости для ведущих китайских брендов: Chery, Geely, Haval и других.
По статистике Автотехцентра, порядка 40% деталей купленных на маркетплейсах не подходят или не соответствуют характеристикам детали.
Покупая запасные части в «Автория Китай» вы можете быть уверены, что их подобрали под ваш конкретный автомобиль по каталогам производителей и вашим образцам, а все фирмы производители запасных частей за много лет работы показали свою эффективность в Автотехцентре.
Магазин расположен на кругу на старом мосту по адресу: Зеленоград, Заводская улица, 38с3
«Автория Китай» — сейчас время китайских авто!
Телефон: 8-926-898-38-02
