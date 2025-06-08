В автошколе «МалинАавто» идет набор в группу со сдачей экзаменов на водительские права летом 2025 года.
Старт занятий 19 и 21 июня.
- Стоимость обучения по профессии «водитель легкового автомобиля категории „В“» от 15 000 рублей.
- В рамках образовательного процесса предоставляются современные учебные автомобили, полностью оборудованный компьютерный класс и учебные пособия. Занятия проводят высококвалифицированные инструкторы и преподаватели.
- Срок обучения — 2,5 месяца, возможна поэтапная оплата.
- Автошкола организует выездную медкомиссию.
- Стоимость практических занятий — 1 500 рублей (МКПП или АКПП)
- И, конечно, по окончанию автошколы организованно проводится сдача госэкзаменов в ГИБДД.
Льготная стоимость обучения в автошколе предоставляется многодетным семьям, пенсионерам, участникам боевых действий — от 11 000 рублей.
Записаться на занятия можно:
- по телефонам 8-499-710-00-70, 8-965-121-70-07
- на сайте в разделе «Запись онлайн»
- в офисе
Адрес: Зеленоград, улица Панфилова, 28Б (ТЦ «Центурион», 2 этаж).
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости