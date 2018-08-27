Ниже вы можете ознакомиться с основным перечнем наших услуг:

Автомойка. Химчистка. Полировка.

3D развал-схождение;

Ремонт любой сложности;

Все виды слесарных работ;

Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;

Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;

Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.

Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;

Заправка и ремонт кондиционеров;

Тестирование и чистка форсунок;

Ремонт квадроциклов и багги;

Антикоррозийное покрытие;

Шумоизоляция;

Вклейка стекол;

Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;

Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;

На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм наших специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У Вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили! «СТО Зеленоград» к вашим услугам.