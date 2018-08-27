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Автосервис «СТО Зеленоград» — настоящий рай для автомобиля 27.08.2018 Автосервис «СТО Зеленоград» еклама

Уважаемые автомобилисты, мы приглашаем вас в современный автосервис «СТО Зеленоград», оснащенный новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей. Вас порадует высокое качество предоставления услуг, комфортная зона ожидания, низкие цены и наши специальные предложения.

Мы предоставляем весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.

Ниже вы можете ознакомиться с основным перечнем наших услуг:

  • Автомойка. Химчистка. Полировка.
  • 3D развал-схождение;
  • Ремонт любой сложности;
  • Все виды слесарных работ;
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
  • Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
  • Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
  • Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
  • Заправка и ремонт кондиционеров;
  • Тестирование и чистка форсунок;
  • Ремонт квадроциклов и багги;
  • Антикоррозийное покрытие;
  • Шумоизоляция;
  • Вклейка стекол;
  • Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
  • Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;

На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм наших специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У Вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили! «СТО Зеленоград» к вашим услугам.

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Автосервис СТО Зеленоград/youtube.com

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Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33

http://www.stozelenograd.ru/

+7(499)490-45-26

ВК: https://vk.com/stozelenograd

ФБ: https://www.facebook.com/stozelenograd.ru/

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+7 (495) 76-76-746
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Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
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