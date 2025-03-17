В здании устроена сервисная зона, работает детейлинг — тщательный полный уход за автомобилем обеспечен. Есть мойка и шиномонтаж. Для приезжающих на гибридных авто и электромобилях имеется городская быстрая зарядка на 60кВт с разъемами CCS2 и GBT — кстати, во всём Зеленограде таких зарядных станций только две. На четвертом этаже расположен большой паркинг, где сдаются машиноместа — сейчас свободно около 180 мест.



В новом салоне работают только знающие дело люди — приезжайте и выбирайте авто своей мечты.



Poehali Auto: Зеленоград, 2-й Западный проезд, 2Б

Телефоны: 8-999-992-06-86, 8-968-516-55-59

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Ежедневно с 10:00 до 21:00.