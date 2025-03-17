Хорошая новость: в Западной промзоне недавно открылся салон с полным комплексом услуг — поиском, проверкой, оформлением документов, сопровождением продажи авто. Много интересных и классных машин из Европы, Кореи, Китая по разумным ценам, в наличии и под заказ.
Салон находится во 2-м Западном проезде, рядом с Панфиловским проспектом. Представлен большой ассортимент автомобилей — новых и с пробегом. Заказы выполняются быстро и грамотно, достаточно просто объяснить свои желания и возможности. Процесс максимально прозрачен, поскольку с клиентом заключается договор, а менеджеры сопровождают покупку на каждом этапе. А также помогают подготовить документы на таможенную очистку, оформить СБКТС и ЭПТС, зарегистрировать машину в ГИБДД.
В здании устроена сервисная зона, работает детейлинг — тщательный полный уход за автомобилем обеспечен. Есть мойка и шиномонтаж. Для приезжающих на гибридных авто и электромобилях имеется городская быстрая зарядка на 60кВт с разъемами CCS2 и GBT — кстати, во всём Зеленограде таких зарядных станций только две. На четвертом этаже расположен большой паркинг, где сдаются машиноместа — сейчас свободно около 180 мест.
В новом салоне работают только знающие дело люди — приезжайте и выбирайте авто своей мечты.
Poehali Auto: Зеленоград, 2-й Западный проезд, 2Б
Телефоны: 8-999-992-06-86, 8-968-516-55-59
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Ежедневно с 10:00 до 21:00.