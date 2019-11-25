Автопятница в «КИА Центр Зеленоград» — максимальная выгода при покупке автомобиля 25.11.2019 КИА Центр Зеленоград

Когда во всем мире проводится неделя феноменальных выгод, Киа Центр Зеленоград присоединился и уже проводит
Автопятницу!

Беспрецендентно выгодные цены на Kia Sportage,Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Soul — всего 61 автомобиль на лучших условиях.
Успейте до 30 ноября поймать максимальную выгоду этого года и
уехать на новеньком и выгодно купленном авто !

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