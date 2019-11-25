Когда во всем мире проводится неделя феноменальных выгод, Киа Центр Зеленоград присоединился и уже проводит
Автопятницу!
Беспрецендентно выгодные цены на Kia Sportage,Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Soul — всего 61 автомобиль на лучших условиях.
Успейте до 30 ноября поймать максимальную выгоду этого года и
уехать на новеньком и выгодно купленном авто !
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
«Самый простой благотворительный проект». Продюсер Георгий Рюмин о создании проекта «Две минуты добра» Истории
«Зеленопарк» подарит бесплатный проезд по М-11 и скидки на «Яндекс.Такси» за покупки в «Чёрную пятницу» Новости
Правила для игровых комнат, медстрахование, наказания за ошибки в декларациях и налоговые льготы: что обсуждали в Мосгордуме на октябрьском заседании и как голосовал наш депутат Истории
Владелец здания бывшей телефонной станции заявил, что законно вырубил липы на Яблоневой аллее Новости
Деловой центр на Центральном проспекте снова закрыл свою территорию шлагбаумом. Это вообще законно? Ответы
В новом терминале аэропорта Шереметьево создадут более 400 рабочих мест. Список вакансий и как их искать Новости
Законы, традиции, окончания и кавычки в названиях станций электричек и МЦД. Разбор к переименованию Крюково и других Истории