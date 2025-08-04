Совмещаем пользу и удовольствие!
Выбирайте направление:
Minecraft vs Roblox (7-11 лет) -с помощью программы Roblox Studio и языка Lua создаем аналог игры Brawl Stars
Нейросети (12-16 лет) — пишем промпты, для генерации текстов и изображений
English Summer (7-9 лет, 10-14 лет) — разговорный клуб, игры, новая лексика, повторяем грамматику.
Программирование + Английский
Minecraft vs Roblox (7-11 лет) — создаём игры и изучаем новые слова на английском языке!
Нейросети (12-16 лет) — пишем промпты, практикуем разговорный английский язык!
Интенсив перед школой «В школу — легко!» (2-3 класс)
Русский, математика, английский язык — повторяем школьную программу без стресса с героями любимых мультфильмов
Почему стоит записаться?
- Игровой формат — учимся через Minecraft, Roblox, и нейросети.
- Комплексный подход — совмещаем IT, языки и точные науки.
- Гибкое расписание — интенсивы с 11 по 29 августа.
- Перекус включён — ребёнок заряжен на учёбу!
Спецпредложение: скидка при покупке 2 направлений!
Успейте записаться — места ограничены!
Контакты, Whatsapp: +7-906-051-41-60
Место проведения: г. Зеленоград, корпус 1524