Августовские интенсивы для детей в центре УЧИ.РУ 04.08.2025 Реклама ОРД ООО «ЛЮТИКУС» ИНН:9715457169 erid:2Vtzqxb692p

Совмещаем пользу и удовольствие!

Выбирайте направление:

Программирование

Minecraft vs Roblox (7-11 лет) -с помощью программы Roblox Studio и языка Lua создаем аналог игры Brawl Stars

Нейросети (12-16 лет) — пишем промпты, для генерации текстов и изображений


Английский язык

English Summer (7-9 лет, 10-14 лет) — разговорный клуб, игры, новая лексика, повторяем грамматику.


Программирование + Английский

Minecraft vs Roblox (7-11 лет) — создаём игры и изучаем новые слова на английском языке!

Нейросети (12-16 лет) — пишем промпты, практикуем разговорный английский язык!


Интенсив перед школой «В школу — легко!» (2-3 класс)

Русский, математика, английский язык — повторяем школьную программу без стресса с героями любимых мультфильмов

Почему стоит записаться?

  • Игровой формат — учимся через Minecraft, Roblox, и нейросети.
  • Комплексный подход — совмещаем IT, языки и точные науки.
  • Гибкое расписание — интенсивы с 11 по 29 августа.
  • Перекус включён — ребёнок заряжен на учёбу!


Спецпредложение: скидка при покупке 2 направлений!

Успейте записаться — места ограничены!

Контакты, Whatsapp: +7-906-051-41-60


Место проведения: г. Зеленоград, корпус 1524

https://center.uchi.ru/zelenograd/zelenograd1068
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