Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей.
В программе праздника:
- танцевальные мероприятия;
- мастер-классы по вокалу;
- игры;
Открой свое сердце танцу и музыке вместе с Н-Данс!
Вход свободный!
Подробная информация в WhatsApp:
- 8-916-561-37-11
- 8-985-337-83-32
15:00-17:00
корпус 1841 (вход под вывеской Н-Данс), 3 этаж
Контакты:
Сайт: nesterov-dance.ru/
Телеграм: t.me/nesterov_dance
