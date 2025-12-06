Зеленоград / Андреевка
Двигатель троит? Ходовая стучит? Электрика «умирает» без видимых причин?
Auto-XL специализируется на ремонте того, с чем не справились другие сервисы.
Специализация:
- ремонт двигателей и ходовой
- сложная автоэлектрика
- восстановление порогов и арок с удалением коррозии
- шиномонтаж, развал-схождение
- хранение колес круглый год
Почему выбирают Auto-XL:
- бесплатная диагностика
- специалисты по сложному ремонту двигателей и автоэлектрики
- 10+ лет опыта реальных сложных работ
- гарантия на все работы
- прозрачная смета без сюрпризов
Важно: визит только по предварительной записи, уточняйте свободные окна.
График работы: 10:00—20:00, ежедневно
Андреевка, Высокое, 15
Кликните, чтобы ознакомиться с местоположением и отзывами — Яндекс.Карты
+7-925-850-00-80
avto-xl.ru
Не обещают — делают. Убедитесь сами.
