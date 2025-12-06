Зеленоград / Андреевка



Двигатель троит? Ходовая стучит? Электрика «умирает» без видимых причин?

Auto-XL специализируется на ремонте того, с чем не справились другие сервисы.



Специализация:

ремонт двигателей и ходовой

сложная автоэлектрика

восстановление порогов и арок с удалением коррозии

шиномонтаж, развал-схождение

хранение колес круглый год



Почему выбирают Auto-XL:

бесплатная диагностика

специалисты по сложному ремонту двигателей и автоэлектрики

10+ лет опыта реальных сложных работ

гарантия на все работы

прозрачная смета без сюрпризов





Важно: визит только по предварительной записи, уточняйте свободные окна.



График работы: 10:00—20:00, ежедневно

Андреевка, Высокое, 15

Кликните, чтобы ознакомиться с местоположением и отзывами — Яндекс.Карты



+7-925-850-00-80

avto-xl.ru



Не обещают — делают. Убедитесь сами.