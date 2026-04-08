АртЛето в Зеленограде 08.04.2026 Реклама ИП Григорьева А.П. ИНН:773502920360 erid:2VtzqukNz2i

6 тематических смен — можно выбрать под интересы вашего ребёнка!

Зеленоград, корп. 354
7-14 лет
будни 10:00-16:00

Смены АртЛето 2026:
1-12 июня «Короли танцпола»
Танцы разных стилей + проба себя в роли хореографа
Финал: танцевальный концерт (включая собственные постановки)

15-26 июня «Город мастеров»
Создание вещей своими руками: от одежды до декора и украшений
Финал: ярмарка юных мастеров

29 июня — 10 июля «Тайны сцены»
Актёрское мастерство, сценическое движение, работа в паре
Финал: показ мини-спектакля

13-24 июля «Лаборатория видео (блогинг)»
Съёмка, монтаж, сценарии, работа перед камерой
Финал: показ фильма для родителей

27 июля — 7 августа «Лаборатория уверенности»
Развитие уверенности, речи, лидерства и самопрезентации
Финал: творческое шоу с выступлениями и проектами

10-21 августа «Фестиваль талантов»
Микс всех направлений: танцы, актёрка, творчество, блогинг
Финал: большое творческое шоу

Подробная программа, фото и отзывы прошлых лет:https://artklan.ru/summer26

— Можно выбрать смену под интерес ребёнка
— На каждой смене — движение, творчество и работа в команде
— Итог каждой смены — публичный результат (концерт / показ / фильм)
— Дополнительно — знакомство с основами этикета, культурой общения и безопасностью в интернете

Скидки:
• Семейная скидка -10% для каждого ребёнка
• Скидка для учеников АртКлан -1000 рублей
• Ранняя регистрация -2000 рублей

Скидка -500 рублей по промокоду «Зел.ру» для читателей (ограниченное время)

Все скидки суммируются

Небольшие группы — количество мест ограниченоЗапись уже открыта!

Тел/WhatsApp: +7 (993) 353-26-40
Telegram: https://t.me/artklan_admin

ВКонтакте: https://vk.me/art_klan_zelenograd

