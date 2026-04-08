6 тематических смен — можно выбрать под интересы вашего ребёнка!



Зеленоград, корп. 354

7-14 лет

будни 10:00-16:00



Смены АртЛето 2026:

1-12 июня «Короли танцпола»

Танцы разных стилей + проба себя в роли хореографа

Финал: танцевальный концерт (включая собственные постановки)



15-26 июня «Город мастеров»

Создание вещей своими руками: от одежды до декора и украшений

Финал: ярмарка юных мастеров



29 июня — 10 июля «Тайны сцены»

Актёрское мастерство, сценическое движение, работа в паре

Финал: показ мини-спектакля



13-24 июля «Лаборатория видео (блогинг)»

Съёмка, монтаж, сценарии, работа перед камерой

Финал: показ фильма для родителей



27 июля — 7 августа «Лаборатория уверенности»

Развитие уверенности, речи, лидерства и самопрезентации

Финал: творческое шоу с выступлениями и проектами



10-21 августа «Фестиваль талантов»

Микс всех направлений: танцы, актёрка, творчество, блогинг

Финал: большое творческое шоу



Подробная программа, фото и отзывы прошлых лет:https://artklan.ru/summer26



— Можно выбрать смену под интерес ребёнка

— На каждой смене — движение, творчество и работа в команде

— Итог каждой смены — публичный результат (концерт / показ / фильм)

— Дополнительно — знакомство с основами этикета, культурой общения и безопасностью в интернете



Скидки:

• Семейная скидка -10% для каждого ребёнка

• Скидка для учеников АртКлан -1000 рублей

• Ранняя регистрация -2000 рублей



Скидка -500 рублей по промокоду «Зел.ру» для читателей (ограниченное время)



Все скидки суммируются



Небольшие группы — количество мест ограниченоЗапись уже открыта!



Тел/WhatsApp: +7 (993) 353-26-40

Telegram: https://t.me/artklan_admin



ВКонтакте: https://vk.me/art_klan_zelenograd