Артем Баранов ведёт свадьбы, корпоративы и другие мероприятия более 10 лет и хорошо знает, как сделать праздник весёлым и запоминающимся, а подготовку — комфортной и спокойной. Он учтёт все пожелания и уточнит массу деталей о гостях и героях торжеств, чтобы этот день оставил самые приятные воспоминания.