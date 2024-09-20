В студии «Gotango!» убеждены, что аргентинское танго — идеальный досуг для ищущих и мыслящих людей. Привнести в отношения романтику или просто завести новые приятные знакомства, добавить в свою жизнь физической активности и научиться при этом танцевать аргентинское танго. Сделает ли это вас счастливее? Проверьте сами.
Возможно, о новом хобби вы еще не задумывались… Но если мысли о работе преследуют вас весь вечер и не дают расслабиться, быт заполняет все свободное время и каждый вечер похож на другой, то хорошая новость заключается в том, что все это не просто нужно, но и достаточно легко можно изменить! Помимо прочего танго еще и отлично помогает отвлечься от работы и повседневной суеты.
В студии «Gotango!» прямо сейчас идет набор в группу «с нуля», в которой на старте все одинаково ничего не умеют. Группа стартует 23 сентября и будет заниматься по понедельникам и четвергам с 19.30 до 21.00. На сегодняшний день в группе есть места как для пар, так и для мужчин. Предварительная запись обязательна.
Решиться попробовать — действительно сложно, но оно того стоит! Ведь жизнь так стремительно пробегает день за днем и когда еще настанет это «потом»… Если танго не ваш танец, вы потратите всего несколько вечеров, а если ваш… раскрасите как минимум несколько последующих лет!
Поэтому просто напишите. Количество мест ограничено.
Студия находится по адресу: корпус 317А, строение 1 (здание «Третьего торгового центра»)
По всем вопросам можно обращаться по номеру: 8-926-552-40-26