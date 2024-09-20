Возможно, о новом хобби вы еще не задумывались… Но если мысли о работе преследуют вас весь вечер и не дают расслабиться, быт заполняет все свободное время и каждый вечер похож на другой, то хорошая новость заключается в том, что все это не просто нужно, но и достаточно легко можно изменить! Помимо прочего танго еще и отлично помогает отвлечься от работы и повседневной суеты.



В студии «Gotango!» прямо сейчас идет набор в группу «с нуля», в которой на старте все одинаково ничего не умеют. Группа стартует 23 сентября и будет заниматься по понедельникам и четвергам с 19.30 до 21.00. На сегодняшний день в группе есть места как для пар, так и для мужчин. Предварительная запись обязательна.