Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых 04.08.2025 Реклама ИП Котельникова А.К. ИНН 773373439657 erid:2VtzqwXcfZa

В студии «Gotango!» убеждены, что аргентинское танго — идеальный досуг для ищущих и мыслящих людей. Привнести в отношения романтику или просто завести новые приятные знакомства, добавить в свою жизнь физической активности и научиться при этом танцевать аргентинское танго. Сделает ли это вас счастливее? Проверьте сами

Возможно, о новом хобби вы еще не задумывались… Но если мысли о работе преследуют вас весь вечер и не дают расслабиться, быт заполняет все свободное время и каждый вечер похож на другой, то хорошая новость заключается в том, что все это не просто нужно, но и достаточно легко можно изменить! Ведь помимо прочего, танго еще и отлично перезагружает мозг и помогает отвлечься от повседневной суеты.

В студии «Gotango!» прямо сейчас идет набор в группу «с нуля», в которой на старте все одинаково ничего не умеют. Группа стартует в сентябре и будет заниматься по вторникам и пятницам с 21.00 до 22.30

На этой неделе:

Пн
19.30-21.00 Продолжающая. Медиахиро
21.00-22.30 Старшая. Кольгады

Вт
19.30-21.00 Средняя. Работа над ошибками

Ср
20.00-22.00 Практика.

Чт
19.30-21.00 Продолжающая. Медиахиро
21.00-22.30 Старшая. Кольгады

Пт
19.30-21.00 Средняя. Работа над ошибками

Сб
17.00-18.00 Техники
18.00-20.00 Практика

Вс
20.00-00.00 Милонга

Малый зал
Чт 19.30-21.00 Пилатес

Уникальная возможность попробовать, что такое настоящее аргентинское танго совершенно бесплатно у зеленоградцев есть 2 и 12 сентября в 21:00.

Решиться — действительно сложно, но оно того стоит! Ведь жизнь так стремительно пробегает день за днем и когда еще настанет это «потом»… Если танго не ваш танец, вы потратите всего несколько вечеров, а если ваш… раскрасите как минимум несколько последующих лет!

Контакты:
Студия находится по адресу: корпус 317А, строение 1 (здание «Третьего торгового центра»)

По всем вопросам можно обращаться по номеру: 8-926-552-40-26
Телеграм: t.me/gotango_zel
Сайт: gotangozel.ru
Вконтакт: vk.com/gotango_zelenograd
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