Возможно, о новом хобби вы еще не задумывались… Но если мысли о работе преследуют вас весь вечер и не дают расслабиться, быт заполняет все свободное время и каждый вечер похож на другой, то хорошая новость заключается в том, что все это не просто нужно, но и достаточно легко можно изменить! Ведь помимо прочего, танго еще и отлично перезагружает мозг и помогает отвлечься от повседневной суеты.



В студии «Gotango!» прямо сейчас идет набор в группу «с нуля», в которой на старте все одинаково ничего не умеют. Группа стартует в сентябре и будет заниматься по вторникам и пятницам с 21.00 до 22.30



На этой неделе:



Пн

19.30-21.00 Продолжающая. Медиахиро

21.00-22.30 Старшая. Кольгады



Вт

19.30-21.00 Средняя. Работа над ошибками



Ср

20.00-22.00 Практика.



Чт

19.30-21.00 Продолжающая. Медиахиро

21.00-22.30 Старшая. Кольгады



Пт

19.30-21.00 Средняя. Работа над ошибками



Сб

17.00-18.00 Техники

18.00-20.00 Практика



Вс

20.00-00.00 Милонга



Малый зал

Чт 19.30-21.00 Пилатес