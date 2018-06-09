Оказываем транспортные услуги и выполняем пассажирские перевозки по любым маршрутам в пределах города Москвы и области.
Автобус туристического класса марки МАН, 2012 года выпуска, 47 мест. Автобус оборудован всем необходимым для длительных поездок: удобные сиденья с возможностью регулировки положения, кондиционер, телевизор с DVD-проигрывателем, микрофон.
Автобус оснащен системой Эра-Глонасс, то есть ему разрешен въезд в Москву в период проведения чемпионата мира по футболу.
Оформляем необходимый комплект документов - разрешение на выезд группы детей.
Пассажирские места застрахованы.
Возможно оплата по безналичному расчету.
Автобус собственный, не арендованный.
Осуществляем выезды коллективов на корпоративные мероприятия.
Также предлагаем экскурсии по Москве (все музеи Москвы) и по Золотому кольцу России, есть услуги экскурсовода.
Заказ автобуса: 8(495)726-3527, victorova1@mail.ru
Индивидуальный предприниматель Викторова Марина Владимировна
Лицензия №АСС-77-086271 от 24 апреля 2007 г. Серия ДА № 069596
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В июне и всегда
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Интересные коллекции
Приятные цены.