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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Аренда автобуса: возим кого угодно и куда угодно. Разрешен въезд в Москву во время чемпионата мира по футболу 09.06.2018 8(495)726-35-27 Реклама

Оказываем транспортные услуги и выполняем пассажирские перевозки по любым маршрутам в пределах города Москвы и области.

Автобус туристического класса марки МАН, 2012 года выпуска, 47 мест. Автобус оборудован всем необходимым для длительных поездок: удобные сиденья с возможностью регулировки положения, кондиционер, телевизор с DVD-проигрывателем, микрофон.

Автобус оснащен системой Эра-Глонасс, то есть ему разрешен въезд в Москву в период проведения чемпионата мира по футболу.

Оформляем необходимый комплект документов - разрешение на выезд группы детей.
Пассажирские места застрахованы.
Возможно оплата по безналичному расчету.
Автобус собственный, не арендованный.
Осуществляем выезды коллективов на  корпоративные мероприятия.

Также предлагаем экскурсии по Москве (все музеи Москвы) и по Золотому кольцу России, есть услуги экскурсовода.

Заказ автобуса: 8(495)726-3527, victorova1@mail.ru
Индивидуальный предприниматель Викторова Марина Владимировна
Лицензия №АСС-77-086271 от 24 апреля 2007 г. Серия ДА № 069596

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Аренда автобуса: возим кого угодно и куда угодно. Разрешен въезд в Москву во время чемпионата мира по футболу Объявления
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.

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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
Реклама
Реклама
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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