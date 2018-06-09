Оформляем необходимый комплект документов - разрешение на выезд группы детей.

Пассажирские места застрахованы.

Возможно оплата по безналичному расчету.

Автобус собственный, не арендованный.

Осуществляем выезды коллективов на корпоративные мероприятия.

Также предлагаем экскурсии по Москве (все музеи Москвы) и по Золотому кольцу России, есть услуги экскурсовода.

Заказ автобуса: 8(495)726-3527, victorova1@mail.ru

Индивидуальный предприниматель Викторова Марина Владимировна

Лицензия №АСС-77-086271 от 24 апреля 2007 г. Серия ДА № 069596