— 5 льдов и 5 занятий ОФП в программе каждую неделю;

— Броски и дриблинг: от базы к мощной игре;

— Индивидуальный подход к каждому игроку;

— Гимнастика, ОФП и СФП для фундаментальной подготовки;

— Удобное расписание, чтобы сочетать спорт и учёбу;

— Участие в чемпионатах и играх в формате 5x5.



Тренерский штаб #ArenaplayТехнополис:



Участие в группе Б кубка Москвы

— Агафонов Р. А.

— Уваров Д. В.

— Калашников П. Е.



Тренер вратарей:

— Леонтьев Я. А.



Тренировки и игры проходят в новейшем спортивном комплексе «Арена Плей Технополис», расположенном на территории ОЭЗ «Технополис» (Алабушево).



Комплекс оснащён по самым последним мировым стандартам. Здесь есть всё для правильного и гармоничного развития спортсменов: профессиональный тренерский штаб с большим опытом работы, прогрессивные методики обучения и официальное партнёрство с ХК «Трактор» (вертикаль МХЛ, ВХЛ и КХЛ) — всё это делает школу #ArenaplayТрактор тем местом, где куются победы.



Главная цель — гармоничное развитие детей, дисциплина и серьёзные результаты, как у старших товарищей по клюшке, выступающих на Первенстве и Кубке Москвы!



Здесь формируют характер, технику и уверенность — на льду и вне его.



Более подробная информация по телефону:

+7-916-159?84?56