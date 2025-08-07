Арбузный фестиваль на зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа 07.08.2025 Реклама ИП Барышников С.П. ИНН:503213590191 erid:2VtzqueRMww

Арбузный фестиваль на зооферме «Шихово»: шоу мыльных пузырей, пенная дискотека, квест Арбузеры и большой праздник в Северной деревне к международному дню коренных народов.

Афиша праздника 9 и 10 августа: t.me/parkshihovo/8508

В стоимость билета входят мастер-классы, экскурсия на пасеку, анимационная программа и экскурсии каждый час:

  • на Хаски Остров
  • в Олений парк
  • в Пушистую деревню
  • в Северную деревню
  • кони-пони

На территории парка есть услуги за дополнительную плату, ознакомиться с полным прайс-листом услуг можно на сайте.

Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, д. 100, стр.1
Телефон: 8-495-255-31-21

Ежедневно с 10 до 19.
