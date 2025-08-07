Арбузный фестиваль на зооферме «Шихово»: шоу мыльных пузырей, пенная дискотека, квест Арбузеры и большой праздник в Северной деревне к международному дню коренных народов.



Афиша праздника 9 и 10 августа: t.me/parkshihovo/8508



В стоимость билета входят мастер-классы, экскурсия на пасеку, анимационная программа и экскурсии каждый час:



на Хаски Остров

в Олений парк

в Пушистую деревню

в Северную деревню

кони-пони

На территории парка есть услуги за дополнительную плату, ознакомиться с полным прайс-листом услуг можно на сайте.



Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, д. 100, стр.1

Телефон: 8-495-255-31-21

Ежедневно с 10 до 19.