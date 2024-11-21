АО «РАДИУС Автоматика» входит в ТОП-5 российских производителей устройств релейной защиты и автоматики: от НИОКР до серийного производства. Аккредитованная ИТ-компания.
В связи с продолжающимся расширением, компания объявляет набор кадров на следующие вакансии:
- Менеджер по продажам
- Регулировщик НКУ
- Администратор ОДО
- Наладчик КИП
- Инженер ОТК
- Монтажник РЭА и П
- Инженер-испытатель
- Слесарь-сборщик РЭА и П
- Контролёр качества продукции
- Изготовитель жгутов
АО «РАДИУС Автоматика» предлагает:
- работу в стабильной компании с конкурентной заработной платой
- оформление по ТК РФ с первого дня
- график работы 5/2 с 09:00 до 18:00, возможно гибкое начало рабочего дня
- корпоративное обучение, возможность профессионального и карьерного роста
- компенсация 50% аренды жилья для иногородних
- подарки для сотрудников и детей к значимым датам.
Оборудование производства АО «РАДИУС Автоматика» находится в эксплуатации на энергообъектах по всей России от Калининграда до Камчатки, а также в 13 странах мира. Клиентами АО «РАДИУС Автоматика» являются главные энергетические компании России, ключевые системообразующие корпорации, крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовый сектор.
Телефон отдела кадров: 8-495-663-17-63, доб. 188
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