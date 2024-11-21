Оборудование производства АО «РАДИУС Автоматика» находится в эксплуатации на энергообъектах по всей России от Калининграда до Камчатки, а также в 13 странах мира. Клиентами АО «РАДИУС Автоматика» являются главные энергетические компании России, ключевые системообразующие корпорации, крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовый сектор.

Телефон отдела кадров: 8-495-663-17-63, доб. 188

https://www.rza.ru/vakansee/