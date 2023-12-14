АО «РАДИУС Автоматика» входит в ТОП-5 российских производителей устройств релейной защиты и автоматики: от НИОКР до серийного производства. Аккредитованная ИТ-компания.
В связи с продолжающимся расширением, компания объявляет набор кадров на следующие вакансии:
- менеджер активных продаж
- регулировщик РЭА и П
- монтажник РЭА и П
- инженер-конструктор
- младший схемотехник
- программист С/С++
- инженер-схемотехник лаборатории разработки испытательного оборудования
- инженер по качеству
- фрезеровщик
- слесарь МСР.
АО «РАДИУС Автоматика» предлагает:
- работу в стабильной компании с конкурентной заработной платой
- оформление по ТК РФ с первого дня
- график работы 5/2 с 09:00 до 18:00, возможно гибкое начало рабочего дня
- корпоративное обучение, возможность профессионального и карьерного роста
- компенсация 50% аренды жилья для иногородних
- подарки для сотрудников и детей к значимым датам.
Оборудование производства АО «РАДИУС Автоматика» находится в эксплуатации на энергообъектах по всей России от Калининграда до Камчатки, а также в 13 странах мира. Клиентами АО «РАДИУС Автоматика» являются главные энергетические компании России, ключевые системообразующие корпорации, крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовый сектор.
Оборудование компании использовалось при возведении олимпийских объектов в Сочи и стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018, для обеспечения энергоснабжения Крымского моста и многих других важных проектов.
АО «РАДИУС Автоматика» находится на закрытой территории в Зеленограде на Северной промзоне (Панфиловский проспект). Добираться до работы будет удобно и на общественном транспорте и на личном. Для сотрудников компании есть бесплатная парковка на территории.
Телефон отдела кадров: 8-495-663-17-63, добавочный 179.
Электронная почта: melnikova@rza.ru