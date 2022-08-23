Когда: каждый понедельник.
Приходи к ним каждый понедельник и участвуй в главной битве поколений! Только ты решаешь, кто круче: Киркоров или Ниллето, Аллегрова или Zivert? Оставляй свой голос за лучших и забирай главный приз вечера — 3000 рублей.
И помни! Все в твоих руках!
А также для тебя:
- Бесплатный караоке за счет Жукова
- Викторины на знание песен твоих кумиров
- Поющий ведущий и профессиональный звук
- Большой набор акций
Когда: с 7 августа по 11 сентября (каждое воскресенье).
Ты прекрасно поющий и харизматичный?
Участвуй в конкурсе «ГОЛОС РУКИ ВВЕРХ» и выигрывай не только почетное звание, но и мощные денежные призы!
7 августа старт проекта, а 11 сентября — СуперФинал в Москве на Тверской.
1 место — 20 000 рублей (наличкой), кубок победителя «Голос Руки ВВерх! Бар», бесплатный вход в любой Руки ВВерх! Бар до конца года.
2 место — бартер на 15 000 рублей, билет на любой концерт / мероприятие от Руки ВВерх! Бар, мерч от Руки ВВерх! Бар.
3 место — бартер на 10 000 рублей и мерч от Руки ВВерх! Бар.
Финалист поборется за главный приз и кубок «ГОЛОС РУКИ ВВЕРХ!» который пройдет 11 сентября в Руки ВВерх! Бар на Тверской.
Когда: каждую субботу.
Приглашают на серию сочных вечеринок «Наша набережная» каждую субботу в августе в Руки ВВерх! Бар.
В эти дни все будет пропитано максимально летним настроением: команда встретит тебя в гавайских рубашках, угостят прохладительными коктейлями по спец.рецепту от бар менеджера сети, подарят первым гостям ту самую чурчхелу по рецептам жителей солнечного побережья.
А еще для тебя:
- Welcome drink для первых гостей: арбузный пунш с «сюрпризом»
- Надувной бассейн с беспроигрышными «рыбками-удачи»
- Большой набор акций
- Коктейль «Секс на пляже» в подарок если ты в гавайском стиле
- Любимые хиты 90х от наших жарких диск жокеев
Когда: каждую пятницу.
Открыто приглашение на серию сочных вечеринок имени Жаны Агузаровны каждую пятницу в августе в Руки ВВерх! Бар.
Уверены: ты помнишь пляжные вечеринки под открытым небом с тонной неона и с ультрафиолетом, светящимися браслетами и очками, головокружительными образами! И Руки ВВерх! Бар каждую пятницу перенесет тебя в это время.
А еще для тебя:
- Световое-лазерное шоу
- Светящиеся браслеты на входе
- Аквагрим для первых гостей
- Любимые хиты 90х от наших жарких дискжокеев
- Большой набор акций
Когда: 26 августа.
Начинается Серия Вечеринок «Наши люди»!
26 августа Лучший мэш-ап диджей Вселенной DMC MORFEY Закроет это лето в Зеленограде, а так же отправит тебя в бархатный сезон.
Харизматичный сочинский резидент продолжает гастроли по стране и с удовольствием заедет к нам, раскачать танцпол твоими любимыми хитами.
А в самый разгар вечера разыграют путешествие на 2-х.
В этот вечер для тебя:
- Крио шоу
- Большой набор акций
- Поющий ведущий в караоке
- Скидка 20% на весь бар для именинников
Когда: каждый день.
Каждый день с 12:00 открыта летняя веранда, где ты будешь беззаботно чиллить на расслабоне все лето, специальное меню от нашего шефа и легкие коктейли унесут тебя в беззаботный мир ностальгии и отдыха!
У нас все как на море, только на веранде! А что бы было веселее — добавили диджея!
По всем вопросам переходите на вк-страницу.