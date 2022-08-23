2. «ГОЛОС РУКИ ВВЕРХ! Бар»

Когда: с 7 августа по 11 сентября (каждое воскресенье).

Ты прекрасно поющий и харизматичный?

Участвуй в конкурсе «ГОЛОС РУКИ ВВЕРХ» и выигрывай не только почетное звание, но и мощные денежные призы!



7 августа старт проекта, а 11 сентября — СуперФинал в Москве на Тверской.



1 место — 20 000 рублей (наличкой), кубок победителя «Голос Руки ВВерх! Бар», бесплатный вход в любой Руки ВВерх! Бар до конца года.

2 место — бартер на 15 000 рублей, билет на любой концерт / мероприятие от Руки ВВерх! Бар, мерч от Руки ВВерх! Бар.

3 место — бартер на 10 000 рублей и мерч от Руки ВВерх! Бар.



Финалист поборется за главный приз и кубок «ГОЛОС РУКИ ВВЕРХ!» который пройдет 11 сентября в Руки ВВерх! Бар на Тверской.