Анонс мероприятий в Баре Руки Вверх! 23.08.2022 ZELENOGRAD.RU
1. Караоке-баттл «Битва поколений»

Когда: каждый понедельник.

Приходи к ним каждый понедельник и участвуй в главной битве поколений! Только ты решаешь, кто круче: Киркоров или Ниллето, Аллегрова или Zivert? Оставляй свой голос за лучших и забирай главный приз вечера — 3000 рублей.
И помни! Все в твоих руках!

А также для тебя:

  • Бесплатный караоке за счет Жукова
  • Викторины на знание песен твоих кумиров
  • Поющий ведущий и профессиональный звук
  • Большой набор акций

2. «ГОЛОС РУКИ ВВЕРХ! Бар»

Когда: с 7 августа по 11 сентября (каждое воскресенье).

Ты прекрасно поющий и харизматичный?
Участвуй в конкурсе «ГОЛОС РУКИ ВВЕРХ» и выигрывай не только почетное звание, но и мощные денежные призы!

7 августа старт проекта, а 11 сентября — СуперФинал в Москве на Тверской.

1 место — 20 000 рублей (наличкой), кубок победителя «Голос Руки ВВерх! Бар», бесплатный вход в любой Руки ВВерх! Бар до конца года.
2 место — бартер на 15 000 рублей, билет на любой концерт / мероприятие от Руки ВВерх! Бар, мерч от Руки ВВерх! Бар.
3 место — бартер на 10 000 рублей и мерч от Руки ВВерх! Бар.

Финалист поборется за главный приз и кубок «ГОЛОС РУКИ ВВЕРХ!» который пройдет 11 сентября в Руки ВВерх! Бар на Тверской.

3. Наша набережная

Когда: каждую субботу.

Приглашают на серию сочных вечеринок «Наша набережная» каждую субботу в августе в Руки ВВерх! Бар.

В эти дни все будет пропитано максимально летним настроением: команда встретит тебя в гавайских рубашках, угостят прохладительными коктейлями по спец.рецепту от бар менеджера сети, подарят первым гостям ту самую чурчхелу по рецептам жителей солнечного побережья.

А еще для тебя:

  • Welcome drink для первых гостей: арбузный пунш с «сюрпризом»
  • Надувной бассейн с беспроигрышными «рыбками-удачи»
  • Большой набор акций
  • Коктейль «Секс на пляже» в подарок если ты в гавайском стиле
  • Любимые хиты 90х от наших жарких диск жокеев

4. Вечеринка имени Жаны Агузаровны

Когда: каждую пятницу.

Открыто приглашение на серию сочных вечеринок имени Жаны Агузаровны каждую пятницу в августе в Руки ВВерх! Бар.

Уверены: ты помнишь пляжные вечеринки под открытым небом с тонной неона и с ультрафиолетом, светящимися браслетами и очками, головокружительными образами! И Руки ВВерх! Бар каждую пятницу перенесет тебя в это время.

А еще для тебя:

  • Световое-лазерное шоу
  • Светящиеся браслеты на входе
  • Аквагрим для первых гостей
  • Любимые хиты 90х от наших жарких дискжокеев
  • Большой набор акций

5. Наши Люди

Когда: 26 августа.

Начинается Серия Вечеринок «Наши люди»!

26 августа Лучший мэш-ап диджей Вселенной DMC MORFEY Закроет это лето в Зеленограде, а так же отправит тебя в бархатный сезон.

Харизматичный сочинский резидент продолжает гастроли по стране и с удовольствием заедет к нам, раскачать танцпол твоими любимыми хитами.

А в самый разгар вечера разыграют путешествие на 2-х.

В этот вечер для тебя:

  • Крио шоу
  • Большой набор акций
  • Поющий ведущий в караоке
  • Скидка 20% на весь бар для именинников

6. Летняя веранда

Когда: каждый день.

Каждый день с 12:00 открыта летняя веранда, где ты будешь беззаботно чиллить на расслабоне все лето, специальное меню от нашего шефа и легкие коктейли унесут тебя в беззаботный мир ностальгии и отдыха!
У нас все как на море, только на веранде! А что бы было веселее — добавили диджея!

По всем вопросам переходите на вк-страницу.

Метки:
рестораны и кафе
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