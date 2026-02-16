Магазин YumYum предлагает окунуться в мир аниме и гастрономических открытий. Здесь каждый найдет что-то по душе.



В ассортименте представлены лицензированные фигурки и статуэтки персонажей из популярных сериалов и фильмов. Коллекция включает как эксклюзивные коллекционные модели, так и доступные варианты для новичков. Отдельное внимание уделено сладостям из Азии и других регионов: японские и корейские десерты, необычные напитки и классические снэки, которые сложно найти в обычных супермаркетах.



Магазин YumYum делает ставку на приятные цены и регулярное обновление коллекций. Следуя за трендами, ассортимент будет расширяться новыми интересными категориями.



Посетить магазин YumYum — значит найти идеальный подарок для себя или для поклонника аниме-культуры, а также попробовать оригинальные сладости со всего мира.



Георгиевский проспект 27, корпус 2, Зеленоград



