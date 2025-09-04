«BKC» — это школа английского языка с большой историей, сеть филиалов в Москве и Подмосковье. Здесь формируют прочную языковую базу и делают упор на разговорную практику с первых же занятий. Форматы обучения: групповые курсы, индивидуальные занятия, а также онлайн-уроки.

Программы для детей

Playway (4-6 лет) — курс для дошкольников. Обучение проходит через игры, песни и творчество. Дети учатся реагировать на простые фразы и инструкции, рассказывать о себе, узнавать цвета, числа, животных и предметы.

Academy Stars / Super Minds (7-9 лет) — занятия для младших школьников. Игровой формат, творческие задания и проекты помогают развивать речь, чтение и письмо параллельно.

Prepare (10-12 лет) — курс для среднего школьного возраста. Весь материал подается на английском, но в доступной форме. Темы близки детям: школа, путешествия, технологии, увлечения.

Gateway (13-16 лет) — программа для подростков. Переход от школьного уровня к академическому, обсуждение актуальных тем — образование, профессия, интернет, общение.

Программы для взрослых:

английский (общий)

испанский (общий)

бизнес-английский

индивидуальные занятия по запросу.

Что отличает «BKC»:

более 30 лет опыта — сеть работает с 1992 года

в каждой школе есть академический директор, педагоги проходят строгий отбор и международную подготовку

коммуникативная методика — полное погружение в язык, упор на практическое общение

собственный экзаменационный центр в Москве, где можно пройти тестирование

скидки до 15% при оплате курса, доступна оплата материнским капиталом

бесплатное входное тестирование уровня.

Дни открытых дверей. В «BKC» часто проходят открытые мероприятия, где можно бесплатно пройти тест на уровень, посетить пробный урок и познакомиться с преподавателями.

Регистрация на сайте: https://clck.ru/3NyqeB

Контакты: 8-977-128-41-02