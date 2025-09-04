В Зеленограде открыта запись на курсы английского языка для детей и взрослых. В городе работают несколько известных центров, среди них — «BKC» и «Language Link», где в ближайшее время пройдут дни открытых дверей (8 и 16 микрорайоны).
Адрес: 8-й микрорайон, корпус 847.
Кому подойдет: детям от 4 до 17 лет и взрослым.
Языки обучения: английский, испанский.
«BKC» — это школа английского языка с большой историей, сеть филиалов в Москве и Подмосковье. Здесь формируют прочную языковую базу и делают упор на разговорную практику с первых же занятий. Форматы обучения: групповые курсы, индивидуальные занятия, а также онлайн-уроки.
Программы для детей
- Playway (4-6 лет) — курс для дошкольников. Обучение проходит через игры, песни и творчество. Дети учатся реагировать на простые фразы и инструкции, рассказывать о себе, узнавать цвета, числа, животных и предметы.
- Academy Stars / Super Minds (7-9 лет) — занятия для младших школьников. Игровой формат, творческие задания и проекты помогают развивать речь, чтение и письмо параллельно.
- Prepare (10-12 лет) — курс для среднего школьного возраста. Весь материал подается на английском, но в доступной форме. Темы близки детям: школа, путешествия, технологии, увлечения.
- Gateway (13-16 лет) — программа для подростков. Переход от школьного уровня к академическому, обсуждение актуальных тем — образование, профессия, интернет, общение.
Программы для взрослых:
- английский (общий)
- испанский (общий)
- бизнес-английский
- индивидуальные занятия по запросу.
Что отличает «BKC»:
- более 30 лет опыта — сеть работает с 1992 года
- в каждой школе есть академический директор, педагоги проходят строгий отбор и международную подготовку
- коммуникативная методика — полное погружение в язык, упор на практическое общение
- собственный экзаменационный центр в Москве, где можно пройти тестирование
- скидки до 15% при оплате курса, доступна оплата материнским капиталом
- бесплатное входное тестирование уровня.
Дни открытых дверей. В «BKC» часто проходят открытые мероприятия, где можно бесплатно пройти тест на уровень, посетить пробный урок и познакомиться с преподавателями.
Регистрация на сайте: https://clck.ru/3NyqeB
Контакты: 8-977-128-41-02
Языковая школа «Language Link Зеленоград»
Адрес: 16-й микрорайон, ул. Каменка, корпус 1649.
Кому подойдет: детям от 4 до 16 лет и взрослым.
Языки обучения: английский, испанский.
«Language Link» — международная сеть школ иностранных языков, работающая более трёх десятилетий. В Зеленограде школа предлагает обучение по коммуникативной методике, которая позволяет заговорить на английском с первых занятий. Доступны форматы: мини-группы, индивидуальные занятия и онлайн.
Программы:
- для взрослых (общий и бизнес-курсы)
- для детей и подростков (курсы разделены по возрасту).
Сильные стороны «Language Link»:
- более 30 лет работы на российском рынке, филиалы в разных городах
- использование современных учебных материалов
- обязательные требования к педагогам: высшее образование и международные сертификаты
- партнёрство с ведущими университетами и частными школами
- скидки до 15% и возможность оплатить материнским капиталом
- бесплатное тестирование уровня языка.
Дни открытых дверей. Осенью и весной проводятся бесплатные мероприятия, где можно:
- пройти устное и письменное тестирование
- попробовать себя на открытом уроке
- подобрать подходящую программу
- получить памятные сувениры и угощения.
Регистрация на сайте: https://clck.ru/3NyqXx
Контакты: 8-926-380-16-49