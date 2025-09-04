Английский язык в Зеленограде: дни открытых дверей и набор в школах «BKC» и «Language Link» 04.09.2025 Реклама ЧУ ДО «ЛИНГВА-ГЛОБУС» ИНН:7710438183 erid:2Vtzqw8X33y

В Зеленограде открыта запись на курсы английского языка для детей и взрослых. В городе работают несколько известных центров, среди них — «BKC» и «Language Link», где в ближайшее время пройдут дни открытых дверей (8 и 16 микрорайоны).

Школа иностранных языков «BKC Зеленоград»

Адрес: 8-й микрорайон, корпус 847.

Кому подойдет: детям от 4 до 17 лет и взрослым.
Языки обучения: английский, испанский.

«BKC» — это школа английского языка с большой историей, сеть филиалов в Москве и Подмосковье. Здесь формируют прочную языковую базу и делают упор на разговорную практику с первых же занятий. Форматы обучения: групповые курсы, индивидуальные занятия, а также онлайн-уроки.

Программы для детей

  • Playway (4-6 лет) — курс для дошкольников. Обучение проходит через игры, песни и творчество. Дети учатся реагировать на простые фразы и инструкции, рассказывать о себе, узнавать цвета, числа, животных и предметы.
  • Academy Stars / Super Minds (7-9 лет) — занятия для младших школьников. Игровой формат, творческие задания и проекты помогают развивать речь, чтение и письмо параллельно.
  • Prepare (10-12 лет) — курс для среднего школьного возраста. Весь материал подается на английском, но в доступной форме. Темы близки детям: школа, путешествия, технологии, увлечения.
  • Gateway (13-16 лет) — программа для подростков. Переход от школьного уровня к академическому, обсуждение актуальных тем — образование, профессия, интернет, общение.

Программы для взрослых:

  • английский (общий)
  • испанский (общий)
  • бизнес-английский
  • индивидуальные занятия по запросу.

Что отличает «BKC»:

  • более 30 лет опыта — сеть работает с 1992 года
  • в каждой школе есть академический директор, педагоги проходят строгий отбор и международную подготовку
  • коммуникативная методика — полное погружение в язык, упор на практическое общение
  • собственный экзаменационный центр в Москве, где можно пройти тестирование
  • скидки до 15% при оплате курса, доступна оплата материнским капиталом
  • бесплатное входное тестирование уровня.

Дни открытых дверей. В «BKC» часто проходят открытые мероприятия, где можно бесплатно пройти тест на уровень, посетить пробный урок и познакомиться с преподавателями.

Регистрация на сайте: https://clck.ru/3NyqeB
Контакты: 8-977-128-41-02

Языковая школа «Language Link Зеленоград»

Адрес: 16-й микрорайон, ул. Каменка, корпус 1649.

Кому подойдет: детям от 4 до 16 лет и взрослым.
Языки обучения: английский, испанский.

«Language Link» — международная сеть школ иностранных языков, работающая более трёх десятилетий. В Зеленограде школа предлагает обучение по коммуникативной методике, которая позволяет заговорить на английском с первых занятий. Доступны форматы: мини-группы, индивидуальные занятия и онлайн.

Программы:

  • для взрослых (общий и бизнес-курсы)
  • для детей и подростков (курсы разделены по возрасту).

Сильные стороны «Language Link»:

  • более 30 лет работы на российском рынке, филиалы в разных городах
  • использование современных учебных материалов
  • обязательные требования к педагогам: высшее образование и международные сертификаты
  • партнёрство с ведущими университетами и частными школами
  • скидки до 15% и возможность оплатить материнским капиталом
  • бесплатное тестирование уровня языка.

Дни открытых дверей. Осенью и весной проводятся бесплатные мероприятия, где можно:

  • пройти устное и письменное тестирование
  • попробовать себя на открытом уроке
  • подобрать подходящую программу
  • получить памятные сувениры и угощения.

Регистрация на сайте: https://clck.ru/3NyqXx
Контакты: 8-926-380-16-49
