Энжи набирает группы по английскому для:
- ОГЭ
- ЕГЭ
- тех, кто хочет подтянуть общие знания (P.S. бонус — свободная разговорная речь)
Обучение проходит онлайн — в группах от 3 до 6 человек!
Энжи — репетитор, у которого:
- успешно сдают не только ОГЭ / ЕГЭ, но и IELTS Band 7+;
- был разнообразный опыт работы со сдачей внутренних экзаменов в заграничных школах / для работы;
- идёт подготовка семей к переезду за рубеж;
- активная поддержка уровня с носителями языка из Великобритании;
- есть опыт работы в школе Германии (Willy-Brandt-Schule Norderstedt) и в России.
Бесплатный ТГ-канал для пассивного обучения: https://t.me/anglishangela
Номер для связи:
Телеграм / WhatsApp — 8-911-419-16-55
Акция до 25 ноября — 2 000 рублей / час
Take care
