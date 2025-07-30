Иногда желание перемен не громко заявляет о себе, а тихо шепчет в утренней тишине: «пора». Пора дышать глубже, жить свободнее, чувствовать уют во всем — от мягкого света в окне до детского смеха во дворе. Чтобы дом стал не просто местом, где живешь, а пространством, наполненным искренним счастьем, комфортом, благополучием.
«Андреевка LIFE» — это жилой комплекс рядом с Зеленоградом, демонстрирующий новый уровень комфортной, гармоничной жизни.
Строим с душой: ГК «СтройИнновация»
ЖК «Андреевка LIFE» реализуется группой компаний «СтройИнновация». Это федеральный строительный холдинг, который три года подряд удостаивается золотого знака «Надежный застройщик России» — одной из самых престижных наград в сфере жилищного строительства.
Именно поэтому проект «Андреевка LIFE» с момента запуска вызвал доверие и интерес у покупателей, ищущих не просто новостройки в Андреевке, а комфорт, надежность и уверенность в завтрашнем дне.
Строительство ЖК «Андреевка LIFE» идет строго по графику, ключи от новых квартир владельцы смогут получить уже в 2025 году. На строительной площадке активно завершаются ключевые работы и с каждым днем проект все ближе к этапу ввода в эксплуатацию.
Благоустройство территории выполнено на 90%: завершена вертикальная планировка, идет подготовка оснований под проезды, тротуары, а также детские и спортивные площадки. Параллельно начались работы по укладке брусчатки и асфальтового покрытия.
Текущий статус строительства по корпусам:
Корпус №1
Полностью завершены строительно-монтажные работы. Сейчас ведется настройка и проверка всех инженерных систем — этап пуско-наладочных работ в активной стадии.
Корпуса №2 и №3
На финальной стадии монтаж инженерных сетей: отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение. В квартирах и местах общего пользования (МОП) полностью завершена черновая отделка, активно ведется чистовая отделка МОП.
Корпус №4
Продолжается монтаж систем вентиляции, дымоудаления, отопления, водоснабжения и электроснабжения. Черновая отделка квартир и МОП выполнена примерно на 45%.
Корпус №5
Подходит к завершению монтаж всех инженерных систем, включая слаботочные линии. Ведутся работы по черновой отделке помещений — как в квартирах, так и в МОП.
Гармония тишины пригорода и удобства мегаполиса
Одно из важнейших преимуществ — это близость к Зеленограду. Комплекс расположен буквально в двух шагах от города. В будущем планируется организация тротуара, который обеспечит удобный и безопасный пешеходный доступ к Зеленограду. Кроме того, проведена реконструкция перекрестка Георгиевского шоссе и Андреевки — благодаря этому добираться в центр Зеленограда и в Москву стало проще и быстрее.
Для тех, кто рассматривает покупку квартиры в новостройках Зеленограда, «Андреевка LIFE» становится отличной альтернативой: уют и спокойствие пригорода здесь сочетаются с высокой транспортной доступностью.
Развитая инфраструктура: когда жизнь в удовольствие
Для современной семьи важно, чтобы вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура была под рукой. И здесь «Андреевка LIFE» действительно предлагает максимум.
В шаговой доступности от комплекса располагаются:
- школы и детские сады
- сетевые продуктовые магазины
- поликлиники и аптеки
- кафе, кофейни и салоны красоты.
Кроме того, детский сад предусмотрен проектом в одном из корпусов.
Что делает проект «Андреевка LIFE» по-настоящему уникальным? Это первый жилой комплекс в Андреевке, выполненный на уровне столичных стандартов: качественные фасады, современные инженерные системы, благоустроенная территория, видеонаблюдение, удобные планировки.
Квартиры здесь предлагаются с предчистовой отделкой. А значит, ваш ремонт не затянется на долгие месяцы, и вы сможете заселиться в новое жильё уже вскоре после получения ключей. Также стоит отметить, что начались продажи коммерческих помещений в комплексе — отличный шанс для предпринимателей открыть бизнес в активно развивающемся районе. Условия — только 100% оплата, ипотека не распространяется на эти помещения.
Доступные ипотечные программы: ваш шанс купить квартиру мечты уже сегодня
Для покупателей действуют выгодные ипотечные программы от надежных банков, включая:
- семейную ипотеку*
- IT-ипотеку — для сотрудников сферы информационных технологий.
Это делает ЖК «Андреевка LIFE» особенно привлекательным для молодых семей, которые хотят сделать уверенный шаг в будущее. Не нужно ждать и копить десятилетиями — ваши мечты о собственной квартире могут стать реальностью уже сейчас.
Ваша новая жизнь начинается здесь
Андреевка LIFE" — это не просто новостройка в Андреевке. Яркая архитектура, продуманное благоустройство, стильные входные группы — этот проект задаёт новые стандарты комфортной жизни в районе.
Позвоните в отдел продаж и узнайте об актуальных предложениях уже сегодня.
Телефон: 8-499-645-54-53
Для удобства клиентов офис продаж ЖК «Андреевка LIFE» работает ежедневно с 9:00 до 20:00 по московскому времени.
Сайт: andreevka.life
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