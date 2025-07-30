«Андреевка LIFE»: новая глава вашей счастливой жизни 30.07.2025 Реклама ООО «Специализированный застройщик «КапиталИнвест» ИНН:2465153204 erid:2VtzqwzjvVe

Иногда желание перемен не громко заявляет о себе, а тихо шепчет в утренней тишине: «пора». Пора дышать глубже, жить свободнее, чувствовать уют во всем — от мягкого света в окне до детского смеха во дворе. Чтобы дом стал не просто местом, где живешь, а пространством, наполненным искренним счастьем, комфортом, благополучием.

«Андреевка LIFE» — это жилой комплекс рядом с Зеленоградом, демонстрирующий новый уровень комфортной, гармоничной жизни.

Строим с душой: ГК «СтройИнновация»

ЖК «Андреевка LIFE» реализуется группой компаний «СтройИнновация». Это федеральный строительный холдинг, который три года подряд удостаивается золотого знака «Надежный застройщик России» — одной из самых престижных наград в сфере жилищного строительства.

Именно поэтому проект «Андреевка LIFE» с момента запуска вызвал доверие и интерес у покупателей, ищущих не просто новостройки в Андреевке, а комфорт, надежность и уверенность в завтрашнем дне.

На финишной прямой

Строительство ЖК «Андреевка LIFE» идет строго по графику, ключи от новых квартир владельцы смогут получить уже в 2025 году. На строительной площадке активно завершаются ключевые работы и с каждым днем проект все ближе к этапу ввода в эксплуатацию.

Благоустройство территории выполнено на 90%: завершена вертикальная планировка, идет подготовка оснований под проезды, тротуары, а также детские и спортивные площадки. Параллельно начались работы по укладке брусчатки и асфальтового покрытия.

Текущий статус строительства по корпусам:

  • Корпус №1
    Полностью завершены строительно-монтажные работы. Сейчас ведется настройка и проверка всех инженерных систем — этап пуско-наладочных работ в активной стадии.

  • Корпуса №2 и №3
    На финальной стадии монтаж инженерных сетей: отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение. В квартирах и местах общего пользования (МОП) полностью завершена черновая отделка, активно ведется чистовая отделка МОП.

  • Корпус №4
    Продолжается монтаж систем вентиляции, дымоудаления, отопления, водоснабжения и электроснабжения. Черновая отделка квартир и МОП выполнена примерно на 45%.

  • Корпус №5
    Подходит к завершению монтаж всех инженерных систем, включая слаботочные линии. Ведутся работы по черновой отделке помещений — как в квартирах, так и в МОП.

Гармония тишины пригорода и удобства мегаполиса

Одно из важнейших преимуществ — это близость к Зеленограду. Комплекс расположен буквально в двух шагах от города. В будущем планируется организация тротуара, который обеспечит удобный и безопасный пешеходный доступ к Зеленограду. Кроме того, проведена реконструкция перекрестка Георгиевского шоссе и Андреевки — благодаря этому добираться в центр Зеленограда и в Москву стало проще и быстрее.

Для тех, кто рассматривает покупку квартиры в новостройках Зеленограда, «Андреевка LIFE» становится отличной альтернативой: уют и спокойствие пригорода здесь сочетаются с высокой транспортной доступностью.

Развитая инфраструктура: когда жизнь в удовольствие

Для современной семьи важно, чтобы вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура была под рукой. И здесь «Андреевка LIFE» действительно предлагает максимум.

В шаговой доступности от комплекса располагаются:

  • школы и детские сады
  • сетевые продуктовые магазины
  • поликлиники и аптеки
  • кафе, кофейни и салоны красоты.

Кроме того, детский сад предусмотрен проектом в одном из корпусов.

Что делает проект «Андреевка LIFE» по-настоящему уникальным? Это первый жилой комплекс в Андреевке, выполненный на уровне столичных стандартов: качественные фасады, современные инженерные системы, благоустроенная территория, видеонаблюдение, удобные планировки.

Квартиры здесь предлагаются с предчистовой отделкой. А значит, ваш ремонт не затянется на долгие месяцы, и вы сможете заселиться в новое жильё уже вскоре после получения ключей. Также стоит отметить, что начались продажи коммерческих помещений в комплексе — отличный шанс для предпринимателей открыть бизнес в активно развивающемся районе. Условия — только 100% оплата, ипотека не распространяется на эти помещения.

Доступные ипотечные программы: ваш шанс купить квартиру мечты уже сегодня

Для покупателей действуют выгодные ипотечные программы от надежных банков, включая:

  • семейную ипотеку*
  • IT-ипотеку — для сотрудников сферы информационных технологий.

Это делает ЖК «Андреевка LIFE» особенно привлекательным для молодых семей, которые хотят сделать уверенный шаг в будущее. Не нужно ждать и копить десятилетиями — ваши мечты о собственной квартире могут стать реальностью уже сейчас.

Ваша новая жизнь начинается здесь

Андреевка LIFE" — это не просто новостройка в Андреевке. Яркая архитектура, продуманное благоустройство, стильные входные группы — этот проект задаёт новые стандарты комфортной жизни в районе.

Позвоните в отдел продаж и узнайте об актуальных предложениях уже сегодня.

Телефон: 8-499-645-54-53

Для удобства клиентов офис продаж ЖК «Андреевка LIFE» работает ежедневно с 9:00 до 20:00 по московскому времени.

Сайт: andreevka.life

* Кредит предоставляет ПАО Сбербанк. Номер лицензии Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми»: диапазон полной стоимости кредита от 6,596% до 23,008%. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. Первоначальный взнос по программе от 20,1%. Максимальный срок кредитования — до 30 лет. Изучите все условия кредита (займа) на сайте в соответствующем разделе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Капиталинвест“». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.
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