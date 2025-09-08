Строительство современного жилого комплекса «Андреевка LIFE» уверенно близится к завершению, все работы идут строго по графику. На строительной площадке Застройщика ГК «СтройИнновация» кипит работа.
Корпус №1
- Строительно-монтажные работы завершены, идет пуско-наладка инженерных систем.
Корпус №2
- Системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения выполнены на 95%.
- Чистовая отделка МОП (мест общественного пользования) готова на 80%.
Корпус №3
- Инженерные сети готовы на 95%.
- Чистовая отделка МОП выполнена на 90%.
Корпус №4
- Завершается монтаж вентилируемых фасадов и витражей.
- Система вентиляции и дымоудаления готова на 90%.
- Монтаж инженерных сетей выполнен на 80%.
- Черновая отделка квартир и МОП выполнена на 60%.
Корпус №5
- Инженерные системы выполнены на 90%.
- Черновая отделка квартир и МОП завершена на 90%, чистовая отделка МОП — на 50%.
Ведется устройство внешних сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, формируются основания для проездов и тротуаров, обустраиваются детские и спортивные площадки. Уже приступили к укладке брусчатки и асфальта.
