«Андреевка LIFE»: финишная прямая 08.09.2025

Строительство современного жилого комплекса «Андреевка LIFE» уверенно близится к завершению, все работы идут строго по графику. На строительной площадке Застройщика ГК «СтройИнновация» кипит работа.

Корпус №1

  • Строительно-монтажные работы завершены, идет пуско-наладка инженерных систем.

Корпус №2

  • Системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения выполнены на 95%.
  • Чистовая отделка МОП (мест общественного пользования) готова на 80%.

Корпус №3

  • Инженерные сети готовы на 95%.
  • Чистовая отделка МОП выполнена на 90%.

Корпус №4

  • Завершается монтаж вентилируемых фасадов и витражей.
  • Система вентиляции и дымоудаления готова на 90%.
  • Монтаж инженерных сетей выполнен на 80%.
  • Черновая отделка квартир и МОП выполнена на 60%.

Корпус №5

  • Инженерные системы выполнены на 90%.
  • Черновая отделка квартир и МОП завершена на 90%, чистовая отделка МОП — на 50%.

Ведется устройство внешних сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, формируются основания для проездов и тротуаров, обустраиваются детские и спортивные площадки. Уже приступили к укладке брусчатки и асфальта.

Если вы планируете купить квартиру в ЖК «Андреевка LIFE», сейчас самое удачное время, готовность домов близка к 100%. Квартир в продаже осталось не так много, успевайте выбрать понравившуюся планировку с хорошими видовыми характеристиками!

В этом комплексе вы получаете комфорт столичного уровня по доступной цене и с развитой инфраструктурой.

Забронируйте квартиру в «Андреевка LIFE» уже сегодня и совсем скоро она станет уютным домом для вашей семьи.

Отдел продаж

Позвоните в отдел продаж группы компаний «СтройИнновация» и узнайте об актуальных предложениях: 8-499-645-54-53. Для вашего удобства офис работает ежедневно с 9:00 до 20:00 по московскому времени.

Сайт: andreevka.life

Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Капиталинвест“». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.
