Уже 8 лет «Алгоритмика» помогает раскрыть в детях IT-потенциал. Здесь делают упор на практику, красочные и интересные уроки, вовлеченных преподавателей. Начните обучение с пробных занятий, где вы сможете понять, какой курс подходит именно вам!
Записывайтесь в группы:
- Логика и математика, 6+ лет
- Компьютерная грамотность, 7+ лет
- Программирование на Scratch, Python, Java Script и др., 8+ лет
- Граф. дизайн и Блогинг, 9+ лет
- Разработка в Roblox Studio, Unity, Minecraft, 10+ лет
- и другие!
После прохождения курса ученики получают сертификат, а родители — индивидуальную обратную связь об успехах ребенка.
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Подробности по телефону: +7-964-727-40-99
Адреса площадок:
- пл. Юности, 2с1
- Детский клуб «Буракова», Георгиевский пр-т, 33к6
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