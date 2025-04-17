Отправляясь в далекое плавание, купец Иван Кузьмич обещает дочерям привезти подарки. Старшей — золотой венец, средней — хрустальное зеркальце, а младшей, Настеньке, — аленький цветочек, увиденный ею во сне. В заморских странах купец встречает чудных иноземцев и сказочных животных, сталкивается со множеством испытаний и трудных ситуаций. Но самым таинственным из всего увиденного оказываются не сад и не дворец, не скатерть-самобранка и не волшебные полати, а невероятной красоты аленький цветочек и заколдованный Принц.