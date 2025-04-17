Художественный руководитель — народный артист РФ Сергей Витальевич Безруков.
«Аленький цветочек» 6+
по мотивам сказки С. Аксакова
Поэтический рассказ о прекрасной девушке, которая, полюбив не за красоту, а за доброту, осталась верна своему слову.
Отправляясь в далекое плавание, купец Иван Кузьмич обещает дочерям привезти подарки. Старшей — золотой венец, средней — хрустальное зеркальце, а младшей, Настеньке, — аленький цветочек, увиденный ею во сне. В заморских странах купец встречает чудных иноземцев и сказочных животных, сталкивается со множеством испытаний и трудных ситуаций. Но самым таинственным из всего увиденного оказываются не сад и не дворец, не скатерть-самобранка и не волшебные полати, а невероятной красоты аленький цветочек и заколдованный Принц.
Дата: 26 апреля, 12:00 (продолжительность 1 час 10 минут, без антракта)
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, 1
Купить билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/spektakl-alenkiy-tsvetochek
6+