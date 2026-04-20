Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной» впервые выступит в Зеленограде!



Тема: «Квантовая механика, квантовый компьютер и квантовая реальность»



4 июня, 19:00

ДК МИЭТМосква, Зеленоград, площадь Шокина д. 1 стр. 2

Билеты: clck.ru/3SxSRr



Готовы к анонсу?

Создает ли кошка Луну тем, что на нее смотрит? Аналогичный вопрос актуален в отношении фундаментальных свойств материи. Мир глубоко внутри вещей — не миниатюрный вариант привычного, там действуют чуждые нам квантовые правила.



Квантовая механика — самое удивительное из всего, когда-либо придуманного людьми. Она имеет дело с непредставимыми объектами. Квантовая механика даёт количественные предсказания подобно оракулу — мы до конца не понимаем, каким образом эти предсказания сбываются. Логика квантовой механики указывает на отсутствие единой реальности. Прояснить ее структуру мог бы искусственный интеллект высокого уровня, реализованный в квантовом компьютере.



Возможно, он будет переживать свое существование в нескольких вселенных сразу и испытает квантовый разрыв реальности между настоящим и прошлым. Алексей Михайлович экспертно и популярно разъяснит нам положение дел.



Лекторий «Наукоград»

Следить за анонсами можно здесь:



MAX

ВКонтакте