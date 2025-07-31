В Акваклубе предлагаются занятия в бассейне для детей с рождения и до 11 лет, по следующим направлениям:

Аквааэробика для беременных;

Групповые занятия в бассейне для детей от 4-х лет;

Аквапатронаж младенца с выездом на дом;

Индивидуальные занятия по грудничковому плаванию в бассейне;

Индивидуальные занятия по плаванию для детей до 11 лет;

Групповые занятия в бассейне по формату «мама и малыш»;



А также в зале развивающих программ: