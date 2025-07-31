Мероприятие состоится 2 августа 2025 года в 10:30 по адресу Зеленоград, корпус 1841
Новая школа по физическому и когнитивному развитию детей на суше и в воде для детей с рождения и до 11 лет. За 4 года своей деятельности, это уже третий филиал в Зеленограде, а сам Акваклуб, тренеры и применяемая методика в раннем и грудничковом плавании завоевали любовь и признание среди тысячи благодарных родителей.
В Акваклубе предлагаются занятия в бассейне для детей с рождения и до 11 лет, по следующим направлениям:
- Аквааэробика для беременных;
- Групповые занятия в бассейне для детей от 4-х лет;
- Аквапатронаж младенца с выездом на дом;
- Индивидуальные занятия по грудничковому плаванию в бассейне;
- Индивидуальные занятия по плаванию для детей до 11 лет;
- Групповые занятия в бассейне по формату «мама и малыш»;
А также в зале развивающих программ:
- Двигательная терапия младенцев, работа с асимметрией в теле и движениях;
- Занятия по раннему развитию (от 5 мес. до 3-х лет);
- Развивающая гимнастика (от 1,5 до 3-х лет);
- Занятия ОФП (от 4-х лет);
- Занятия АФК (для особенных детей);
- Йога для мам (с детьми и без детей);
- Соляная комната;
- Детский массаж;
- Консультативная поддержка специалистов в области раннего развития;
Весь тренерский штат — сертифицированные, методически грамотные специалисты в области плавания и раннего развития. В своей работе используют только современные гуманные методы, формирующие правильные двигательные навыки у детей.
Занятия в акваклубе «Море Эмоций» — это целый комплекс игровых практик на суше и в воде, в процессе которых, физические и когнитивные навыки формируются естественно и незаметно для самого ребенка, без психологического давления или стресса.
Наши филиалы:
- Зеленоград, корп. 1634с3, гостиница «Рекорд»
+7-980-180-50-65
- Зеленоград корп. 426Ас3 (ориентир на магазин Десяточка, Почта — мы находимся с обратной стороны здания)
+7-925-125-16-84
- Зеленоград корп. 1841, центральный вход, 1 этаж.
График работы:каждый день с 9.00 до 21.00
Сайт:http://more-emociy.ru
Телеграм:https://t.me/moreemociy_zel