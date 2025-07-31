Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие 31.07.2025 Реклама ИП Маслова А.В. ИНН: 332102248442 erid:2VtzquvCjsE

Мероприятие состоится 2 августа 2025 года в 10:30 по адресу Зеленоград, корпус 1841

Новая школа по физическому и когнитивному развитию детей на суше и в воде для детей с рождения и до 11 лет. За 4 года своей деятельности, это уже третий филиал в Зеленограде, а сам Акваклуб, тренеры и применяемая методика в раннем и грудничковом плавании завоевали любовь и признание среди тысячи благодарных родителей.

В Акваклубе предлагаются занятия в бассейне для детей с рождения и до 11 лет, по следующим направлениям:

  • Аквааэробика для беременных;
  • Групповые занятия в бассейне для детей от 4-х лет;
  • Аквапатронаж младенца с выездом на дом;
  • Индивидуальные занятия по грудничковому плаванию в бассейне;
  • Индивидуальные занятия по плаванию для детей до 11 лет;
  • Групповые занятия в бассейне по формату «мама и малыш»;


А также в зале развивающих программ:

  • Двигательная терапия младенцев, работа с асимметрией в теле и движениях;
  • Занятия по раннему развитию (от 5 мес. до 3-х лет);
  • Развивающая гимнастика (от 1,5 до 3-х лет);
  • Занятия ОФП (от 4-х лет);
  • Занятия АФК (для особенных детей);
  • Йога для мам (с детьми и без детей);
  • Соляная комната;
  • Детский массаж;
  • Консультативная поддержка специалистов в области раннего развития;

Весь тренерский штат — сертифицированные, методически грамотные специалисты в области плавания и раннего развития. В своей работе используют только современные гуманные методы, формирующие правильные двигательные навыки у детей.

Занятия в акваклубе «Море Эмоций» — это целый комплекс игровых практик на суше и в воде, в процессе которых, физические и когнитивные навыки формируются естественно и незаметно для самого ребенка, без психологического давления или стресса.

Наши филиалы:

  • Зеленоград, корп. 1634с3, гостиница «Рекорд»

    +7-980-180-50-65

  • Зеленоград корп. 426Ас3 (ориентир на магазин Десяточка, Почта — мы находимся с обратной стороны здания)

    +7-925-125-16-84

  • Зеленоград корп. 1841, центральный вход, 1 этаж.

    График работы:каждый день с 9.00 до 21.00

Сайт:http://more-emociy.ru
Телеграм:https://t.me/moreemociy_zel
Реклама
Реклама
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-14 лет Реклама
InQuiz приглашает на тематический квиз про мемы Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Панк-концерт в баре возле станции Крюково — 26 июля Афиша
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Монорельсовую дорогу начали разбирать возле ВДНХ — на её месте появится «парк в небе» Новости
Пожар возле лыжероллерной трассы за 17-м микрорайоном Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Юные гимнастки из Зеленограда победили на международном турнире в Китае Новости
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости
На Яблоневой аллее решили сделать новый пешеходный переход — но только через год Новости
Новые бесплатные парковочные места появились на Озерной аллее со стороны пруда Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру