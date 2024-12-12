25 ноября 2024 года в конгресс-центре «Алабушево» Московская торгово-промышленная палата при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа провела Форум «Предприниматели Зеленограда — 2024».
В Форуме приняли участие более 150 участников, в основном представлявшие высокотехнологичный, научно-производственный и инновационный бизнес, руководители и работники предприятий из сферы микроэлектроники, оптики, приборостроения, фармацевтики и т. д.
«Мы уже второй год проводим Форум, главной тематикой которого являются проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели — как начинающие, так и действующие, и задачи, которые они решают в рамках своей деятельности по обеспечению экономического потенциала Зеленоградского округа и всего города Москвы», — отметил во вступительном слове модератор Форума, вице-президент МТПП по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов.
Основной целью Форума префект ЗелАО Анатолий Смирнов назвал «содействие в осуществлении предпринимательской деятельности в округе, в защите прав и законных интересов субъектов бизнеса и устранению административных барьеров». По его словам, для Зеленограда вопросы развития предпринимательства близки и актуальны. «Они зашиты в генетику нашего округа, в котором сегодня активно работают более 50 крупных и средних предприятий, в том числе научных и промышленных, и порядка пяти тысяч субъектов малого бизнеса. Около 30% из них занимает нишу инновационного и технологического направления», — подчеркнул префект округа.
При этом спикер отметил, что, несмотря на то, что в Зеленограде и в Москве созданы хорошие условия для устойчивого развития предпринимательства, активно функционирует инфраструктура для их поддержки, реализуются крупные инвестиционные проекты, есть и проблемы, которые носят системный характер. Среди них Анатолий Смирнов назвал: сложности, связанные с реализацией экспортно-импортных операций и участием в международных, межрегиональных проектах; несовершенство логистической инфраструктуры; осуществление защитных мер и преференций для отечественных производителей продукции; вопросы, связанные с необходимостью выстраивания механизмов реструктуризации задолженностей, имеющихся у бизнеса; проработку возможных новых налоговых льгот; устранение отдельных административных и процедурных барьеров на различных уровнях, а также кадровые проблемы.
Для решения части из этих проблем необходимо внести изменения в законодательство Москвы и Российской Федерации, а также в подзаконные акты. «Поэтому в рамках сегодняшнего форума мы планируем не просто обсудить текущую ситуацию в сфере бизнеса, но и определить наиболее острые проблемные вопросы, мешающие развитию предпринимательства, а также проработать возможные варианты их решения и довести совместную позицию в виде будущей резолюции форума», — подытожил свое выступление префект Зеленограда.
Рассказывая об основных проектах МТПП в сфере образования, её президент Владимир Платонов подчеркнул важную роль Палаты в выстраивании отношений между бизнесом и образовательными учреждениями. Ведь именно работодатели должны давать информацию колледжам и вузам о том, какие специалисты и с какими навыками им нужны. Процедура профессиональной общественной аккредитации образовательных программ, которую проводит МТПП, во многом помогает учесть мнение бизнеса. «Кто лучше откорректирует учебную программу, чем предпринимательское сообщество, для которого эти кадры готовятся? Только в пятницу мы вручили Колледжу информатики и программирования при Финансовом университете Правительства России сертификат о прохождении аттестации. Они готовят специалистов по информационной безопасности и, я уверен, эти специалисты будут востребованы на зеленоградских и московских предприятиях», — сообщил Владимир Платонов.
«На сегодня создание интеллектуальной собственности является совершенно новым и очень перспективным бизнесом, причем рассчитанным на тысячелетие, учитывая его безграничный и неисчерпаемый ресурс в сравнении с другими уже традиционными бизнесами, — заявил в своем выступлении член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации, управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Валерий Медведев. Он отметил, что сейчас в мире наблюдается беспрецедентная динамика по подаче заявок на патенты — за последние 15 лет было подано более полутора миллиардов новых заявок на различные новые технологии, продукты, вещества и т. д., то есть на все объекты, которые попадают под патентную охрану. Однако, Россия по этому показателю располагается лишь только на 59 месте. При этом спикер отметил, что получение патента дает не только юридическую охрану прав на использование изобретения, но и имеет большой экономический потенциал. Согласно статистике, за последние 20 лет прирост лицензионных отчислений составил около 80 миллиардов долларов США. «Вы видите, насколько реальным и прибыльным может быть этот бизнес в дополнение к традиционным методам хозяйствования, принятым на рынке», — обратился эксперт к участникам Форума.
О роли предпринимателей в формировании доходной части бюджета сообщил депутат Московской городской Думы Андрей Титов. «Бюджет Москвы — это более пяти триллионов рублей, и я бы хотел сообщить вам, что наполнение бюджета на 45% зависит и наполняется от поступления НДФЛ. А это зарплата всех ваших сотрудников, всех москвичей. Ещё на 31% наполнение бюджета — это налог на прибыль московских предприятий, 7% доходов — специальные налоговые отчисления ИП и микропредприятий. Коллеги, на ваших плечах лежит основная забота о московском бюджете и от того, как вы работаете, напрямую зависит жизнь москвичей». Говоря о расходной части бюджета, Андрей Титов подчеркнул, что бюджет сбалансирован и в нём нашли отражение все государственные программы, в том числе и по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность выделено на 2025 год более 200 млрд руб., — отметил депутат Московской городской Думы.
Как заявил генеральный директор ГБУ «Корпорация развития Зеленограда» Владимир Зайцев, в Москве создана и совершенствуется наиболее широкая система мер поддержки предпринимательства. Однако разобраться в ней достаточно непросто и многие бизнесмены не знают о том, на что они могут претендовать. Спикер рассказал о платформе i.Moscow, на которой консолидируется вся поддержка, которую можно получить для бизнеса. На платформе размещен сервис по подбору помещений и производственных площадок; инновационный бизнес может воспользоваться услугами по пилотированию проекта для выяснения спроса на продукцию. «При этом город ввел субсидию на компенсацию затрат разработчиков при проведении такого пилотирования, — рассказал Владимир Зайцев. — И сегодня эта компенсация может составить до четырёх миллионов рублей. То есть то, что вы потратите на создание образца — зарплаты, расходы на доставку, монтаж оборудования на пилотируемой площадке, — вам эти затраты город компенсирует». Также эксперт рассказал о Бирже контрактного производства, где представлено уже более 500 исполнителей высокотехнологичных услуг от создания промышленного дизайна, прототипа, до опытной серии, крупной серии, испытаний и сертификации продукции.
Большой интерес аудитории вызвало выступление прокурора Зеленоградского АО Михаила Суворова. Надзор в сфере защиты прав предпринимательского сообщества является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры округа. Активно проводится работа по недопущению давления на бизнес, созданию административных барьеров в его работе и необоснованному вмешательству в его деятельность со стороны правоохранительных и контролирующих органов. В случае нарушения прав предпринимательского сообщества они вправе обращаться в органы прокуратуры по месту совершения противоправных действий.
Среди актуальных способов обмана спикер выделил: копирование официальных профилей «СДЭК», «Купера», «Яндекс доставки», «Деливери» или «Почты России» с последующей просьбой разместить там личные данные; обвинение в спонсировании терроризма; возврат денег за отмену заказа на маркетплейсах (сначала мошенники взламывают аккаунт и отменяют заказ а потом просят вернуть деньги якобы из-за возникшей ошибки); а также варианты получения доступа к Госуслугам. Также по словам эксперта, участились случаи подделки квитанций за услуги ЖКХ. Суворов напомнил основные правила защиты гаджетов и аккаунтов, а также разъяснил, как следует поступать, если деньги с карты мошенники все-таки похитили. Прежде всего необходимо заблокировать карту, сообщить в банк о совершенной без согласия владельца счета операции и заявить в полицию.
По окончании пленарной сессии работа Форума продолжилась на площадках четырёх тематических сессий: «Информационная безопасность бизнеса: вызовы и решения», «Технологический суверенитет. Взаимодействие науки, образования и бизнеса», «Импортозамещение и защита прав интеллектуальной собственности», «Инструменты развития производственных, технологических компаний и стартапов». На площадках эксперты поделились своим видением проблем, а также выслушали вопросы и предложения предпринимателей. По завершению обсуждений, модераторы рассказали об итогах работы и внесли предложения в проект резолюции Форума, которая будет сформирована уже до Нового года.
Подводя итоги мероприятия, Александра Крутов поблагодарил вех участников, спикеров и организаторов за плодотворную работу и вовлечённость, и высказал уверенность, что состоявшееся мероприятие будет содействовать развитию предпринимательства не только в Зеленограде, но и в Москве в целом.