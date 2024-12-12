При этом спикер отметил, что, несмотря на то, что в Зеленограде и в Москве созданы хорошие условия для устойчивого развития предпринимательства, активно функционирует инфраструктура для их поддержки, реализуются крупные инвестиционные проекты, есть и проблемы, которые носят системный характер. Среди них Анатолий Смирнов назвал: сложности, связанные с реализацией экспортно-импортных операций и участием в международных, межрегиональных проектах; несовершенство логистической инфраструктуры; осуществление защитных мер и преференций для отечественных производителей продукции; вопросы, связанные с необходимостью выстраивания механизмов реструктуризации задолженностей, имеющихся у бизнеса; проработку возможных новых налоговых льгот; устранение отдельных административных и процедурных барьеров на различных уровнях, а также кадровые проблемы.

Для решения части из этих проблем необходимо внести изменения в законодательство Москвы и Российской Федерации, а также в подзаконные акты. «Поэтому в рамках сегодняшнего форума мы планируем не просто обсудить текущую ситуацию в сфере бизнеса, но и определить наиболее острые проблемные вопросы, мешающие развитию предпринимательства, а также проработать возможные варианты их решения и довести совместную позицию в виде будущей резолюции форума», — подытожил свое выступление префект Зеленограда.

Рассказывая об основных проектах МТПП в сфере образования, её президент Владимир Платонов подчеркнул важную роль Палаты в выстраивании отношений между бизнесом и образовательными учреждениями. Ведь именно работодатели должны давать информацию колледжам и вузам о том, какие специалисты и с какими навыками им нужны. Процедура профессиональной общественной аккредитации образовательных программ, которую проводит МТПП, во многом помогает учесть мнение бизнеса. «Кто лучше откорректирует учебную программу, чем предпринимательское сообщество, для которого эти кадры готовятся? Только в пятницу мы вручили Колледжу информатики и программирования при Финансовом университете Правительства России сертификат о прохождении аттестации. Они готовят специалистов по информационной безопасности и, я уверен, эти специалисты будут востребованы на зеленоградских и московских предприятиях», — сообщил Владимир Платонов.