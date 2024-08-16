Магазин предлагает яркие, весёлые букеты к Дню знаний в стильной упаковке, которую удобно нести ребёнку. Готовьтесь к началу учебного года, покупайте цветы и продукты для праздничного стола в «Десяточке» и школьные принадлежности в магазине канцтоваров «Клякса».
Адрес магазинов: корпус 426Ас1
Режим работы магазина «Десяточка»: с 8:00 до 21:45
Режим работы магазина «Клякса»: с 8:30 до 21:45.
Сентябрь постучится в окошко вот-вот,
Он в школу ребят озорных поведёт!
Для школьника лучший букет соберем,
Вас с 30 августа ждем!
Покупка цветов не обрушит бюджет,
Останется и на семейный обед,
Шикарный стол сможете с нами накрыть, —
Конфеты, салаты и фрукты купить!
А в «Кляксе» товаров для школы набор,
Тетради и ручки все, как на подбор,
Пеналы, обложки для книг, дневники,
Носили пятёрки чтоб ученики!