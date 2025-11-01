Акция в Vagplus Зеленоград!

С 27 октября по 1 декабря в техцентре проводится бесплатная компьютерная диагностика



Проверка по 200 пунктам на оригинальном дилерском оборудовании VAG.

Vagplus помогает автовладельцам точно узнать состояние своего автомобиля — быстро, профессионально и бесплатно



Техцентр специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, SEAT), но с радостью принимает и другие марки.



Услуги и возможности: — Компьютерная диагностика на дилерском уровне

Плановое ТО и замена технических жидкостей

Ремонт ходовой, подвески, тормозной системы, сход-развал

Капитальный ремонт и обслуживание ДВС и КПП

Чип-тюнинг и программные доработки

Шиномонтаж и многое другое

Кузовные и малярные работы (по записи)





Почему выбирают Vagplus:

Профессиональное оборудование

Качественные запчасти и материалы

Прозрачные цены и честная диагностика

Уютная зона ожидания и гарантия на все виды работ

Опытные мастера с профильным образованием





Vagplus любит своё дело и ценит каждого клиента.

Их цель — чтобы каждый автомобиль покидал техцентр в идеальном состоянии.



Адрес: Овражная ул., 33, с. Алабушево, г. о. Солнечногорск, Московская обл.

Телефон для записи: 8-968-591-77-52



ВКонтакте: https://vk.com/vagplus_service

Телеграм: https://t.me/vagplus