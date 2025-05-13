СПА головы «Уют и расслабление» (60 мин) со скидкой 10% — 4500 рублей вместо 5000?! Также подарок — массаж рук стоимостью 1000 рублей. Выгода 1500 рублей.

В программе: массаж головы, лица, шеи и декольте, маски, аквамассаж(струями воды из золотой дуги), глубокое очищение и увлажнение кожи головы и волос, паровая баня для волос, массаж рук.

Результат: глубокое расслабление, снижение стресса, улучшение кровообращения и состояния кожи головы, свежесть и сияние кожи лица, общее улучшение самочувствия.

Дополнительно: 30 мин на переодевание, сушка волос с термозащитой, травяной чай.

Подарите себе 90 минут гармонии и заботы! Акция с 13.05 по 27.05.25.

Предварительная запись.

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Зеленоград, корпус 317аС1.