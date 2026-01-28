Дарится скидка 50% на первый прием у Алексея Аркадьевича Микулича.



Алексей Аркадьевич Микулич — высококвалифицированный мануальный терапевт, известный в Москве и Зеленограде, с опытом работы более 25 лет.



Образование и квалификация:

медицинское училище (1981 г.)

Медицинский институт ММСИ им. Семашко, специальность «Врач» (лечебное дело), 1991 г.

Центр традиционной народной медицины «Хилер», специальность «Массажист», 1992 г.

повышение квалификации по мануальной терапии, Международная Академия «Интерколледж», 2000 г.

сертификат по детскому массажу с элементами ЛФК и мануальной коррекции, 2004 г.



С 2000 года специалист применяет авторскую методику реабилитационного массажа в комплексе с мягким мануальным воздействием, направленную на коррекцию состояния опорно-двигательного аппарата, устранение болевого синдрома и восстановление функций позвоночника, суставов и мышц.

Кроме того, владеет методиками корригирующей гимнастики в сочетании с мануальной коррекцией при сколиозе 1-2 степени у детей с 6 лет.



Первый массаж — за полцены



Скидка 50% на первую процедуру — это отличная возможность:

познакомиться со специалистом и техникой

сделать шаг к расслаблению и восстановлению

оценить эффект без лишних затрат



Почему стоит воспользоваться предложением сейчас:

выгода — экономия 50%

эффект — расслабление, улучшение самочувствия и ухода за телом

качество — сертифицированные техники и опытные специалисты



Почему выбирают клинику:

квалифицированные врачи с большим опытом

современное диагностическое и лечебное оборудование

индивидуальный подход

удобное расположение

комфорт и внимательное обслуживание

Не стоит упускать возможность улучшить самочувствие с выгодой.

Подробности — у администратора.



Акция не распространяется на инъекционную косметологию и программу «Полное комплексное обследование органов ЖКТ (Check-up)».



Стоимость программы — 16 500 ? и включает: