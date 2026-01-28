Скидки на массаж и мануальную терапию в «Эстеди» 28.01.2026 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VtzqurTfuM

Клиника сообщает о действующих акциях — пациентам предлагают позаботиться о здоровье с выгодой.

  • скидка 20% на все услуги клиники — широкий спектр медицинских услуг по сниженной цене
  • скидка 50% на первый сеанс массажа (или подводный душ-массаж) — возможность выбрать процедуру и заплатить меньше
  • скидка 50% на первое посещение мануального терапевта — профессиональная помощь специалиста вдвое дешевле


Весь февраль действует скидка 20% на услуги специалистов, анализы и инструментальную диагностику.

Клиника также приглашает жителей Зеленограда на прием к практикующим мануальным терапевтам для корректировки состояния опорно-двигательного аппарата, лечения остеохондроза, нарушений осанки и связанных с ними болевых и сосудистых синдромов.

Дарится скидка 50% на первый прием у Алексея Аркадьевича Микулича.

Алексей Аркадьевич Микулич — высококвалифицированный мануальный терапевт, известный в Москве и Зеленограде, с опытом работы более 25 лет.

Образование и квалификация:

  • медицинское училище (1981 г.)
  • Медицинский институт ММСИ им. Семашко, специальность «Врач» (лечебное дело), 1991 г.
  • Центр традиционной народной медицины «Хилер», специальность «Массажист», 1992 г.
  • повышение квалификации по мануальной терапии, Международная Академия «Интерколледж», 2000 г.
  • сертификат по детскому массажу с элементами ЛФК и мануальной коррекции, 2004 г.


С 2000 года специалист применяет авторскую методику реабилитационного массажа в комплексе с мягким мануальным воздействием, направленную на коррекцию состояния опорно-двигательного аппарата, устранение болевого синдрома и восстановление функций позвоночника, суставов и мышц.
Кроме того, владеет методиками корригирующей гимнастики в сочетании с мануальной коррекцией при сколиозе 1-2 степени у детей с 6 лет.

Первый массаж — за полцены

Скидка 50% на первую процедуру — это отличная возможность:

  • познакомиться со специалистом и техникой
  • сделать шаг к расслаблению и восстановлению
  • оценить эффект без лишних затрат

    Почему стоит воспользоваться предложением сейчас:
  • выгода — экономия 50%
  • эффект — расслабление, улучшение самочувствия и ухода за телом
  • качество — сертифицированные техники и опытные специалисты

    Почему выбирают клинику:
  • квалифицированные врачи с большим опытом
  • современное диагностическое и лечебное оборудование
  • индивидуальный подход
  • удобное расположение
  • комфорт и внимательное обслуживание

Не стоит упускать возможность улучшить самочувствие с выгодой.
Подробности — у администратора.

Акция не распространяется на инъекционную косметологию и программу «Полное комплексное обследование органов ЖКТ (Check-up)».

Стоимость программы — 16 500 ? и включает:

  • тест на хеликобактер пилори
  • измерение кислотности желудка
  • консультацию эндоскописта до и после
  • УЗИ органов брюшной полости
  • гастроскопию
  • колоноскопию
  • медикаментозный сон

Консультация и запись на прием: 8-499-116-70-71, 8-916-009-62-22

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515. Яндекс.Карты

Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Telegram: @Estedi1515

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
