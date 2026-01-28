- скидка 20% на все услуги клиники
- скидка 50% на первое посещение мануального терапевта
- скидка 50% на первый сеанс любого массажа или подводный душ-массаж
Клиника сообщает о действующих акциях — пациентам предлагают позаботиться о здоровье с выгодой.
- скидка 20% на все услуги клиники — широкий спектр медицинских услуг по сниженной цене
- скидка 50% на первый сеанс массажа (или подводный душ-массаж) — возможность выбрать процедуру и заплатить меньше
- скидка 50% на первое посещение мануального терапевта — профессиональная помощь специалиста вдвое дешевле
Весь февраль действует скидка 20% на услуги специалистов, анализы и инструментальную диагностику.
Клиника также приглашает жителей Зеленограда на прием к практикующим мануальным терапевтам для корректировки состояния опорно-двигательного аппарата, лечения остеохондроза, нарушений осанки и связанных с ними болевых и сосудистых синдромов.
Дарится скидка 50% на первый прием у Алексея Аркадьевича Микулича.
Алексей Аркадьевич Микулич — высококвалифицированный мануальный терапевт, известный в Москве и Зеленограде, с опытом работы более 25 лет.
Образование и квалификация:
- медицинское училище (1981 г.)
- Медицинский институт ММСИ им. Семашко, специальность «Врач» (лечебное дело), 1991 г.
- Центр традиционной народной медицины «Хилер», специальность «Массажист», 1992 г.
- повышение квалификации по мануальной терапии, Международная Академия «Интерколледж», 2000 г.
- сертификат по детскому массажу с элементами ЛФК и мануальной коррекции, 2004 г.
С 2000 года специалист применяет авторскую методику реабилитационного массажа в комплексе с мягким мануальным воздействием, направленную на коррекцию состояния опорно-двигательного аппарата, устранение болевого синдрома и восстановление функций позвоночника, суставов и мышц.
Кроме того, владеет методиками корригирующей гимнастики в сочетании с мануальной коррекцией при сколиозе 1-2 степени у детей с 6 лет.
Первый массаж — за полцены
Скидка 50% на первую процедуру — это отличная возможность:
- познакомиться со специалистом и техникой
- сделать шаг к расслаблению и восстановлению
- оценить эффект без лишних затрат
Почему стоит воспользоваться предложением сейчас:
- выгода — экономия 50%
- эффект — расслабление, улучшение самочувствия и ухода за телом
- качество — сертифицированные техники и опытные специалисты
Почему выбирают клинику:
- квалифицированные врачи с большим опытом
- современное диагностическое и лечебное оборудование
- индивидуальный подход
- удобное расположение
- комфорт и внимательное обслуживание
Не стоит упускать возможность улучшить самочувствие с выгодой.
Подробности — у администратора.
Акция не распространяется на инъекционную косметологию и программу «Полное комплексное обследование органов ЖКТ (Check-up)».
Стоимость программы — 16 500 ? и включает:
- тест на хеликобактер пилори
- измерение кислотности желудка
- консультацию эндоскописта до и после
- УЗИ органов брюшной полости
- гастроскопию
- колоноскопию
- медикаментозный сон
Консультация и запись на прием: 8-499-116-70-71, 8-916-009-62-22
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515. Яндекс.Карты
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Telegram: @Estedi1515
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ