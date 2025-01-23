Первичный прием у врача косметолога, кмн, Князевой И.А. стоит 1850 рублей.
Если вы приходите на любую процедуру к Князевой Ирине Александровне в течение месяца после первичного приема, то из стоимости любой процедуры вычитается стоимость приема, который вы уже оплатили.
Акция действительна с 27 января по 31 мая 2025 г.
Записаться на прием можно по многоканальному телефону 8-800-234-58-34
Адрес: Савелкинский проезд, 2
Регистрационный номер лицензии ЛО41-01137-77/00307723 от 18.08.2016 г., выдана Департаментом здравоохранения г.Москвы
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