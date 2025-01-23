Первичный прием у врача косметолога, кмн, Князевой И.А. стоит 1850 рублей.

Если вы приходите на любую процедуру к Князевой Ирине Александровне в течение месяца после первичного приема, то из стоимости любой процедуры вычитается стоимость приема, который вы уже оплатили.

Акция действительна с 27 января по 31 мая 2025 г.

Записаться на прием можно по многоканальному телефону 8-800-234-58-34

Адрес: Савелкинский проезд, 2

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